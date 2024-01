Trump sigue adelante avanzando hacia la presidencia de Estados Unidos. Hace unos días ganó por una gran mayoría los caucus de Iowa, la primera votación para elegir el candidato a la presidencia por el partido Republicano. Después de haber perdido la votación, su principal contrincante, De Santis, se retiró de la contienda. Solo Nikki Haley siguió batallando con fuerza, pero perdió las siguientes primarias en New Hampshire, aunque la victoria de Trump no fue tan aplastante como el caso de Iowa. Haley aunque no se le ve con muchas posibilidades de ganarle, seguirá adelante. Pero de momento no hay duda Trump va a la cabeza.

Él sigue gritando e insultando a todos los que no están a su lado apoyándole y a la vez dándose pompa sin parar. Hace pocas semanas que el expresidente publicó un vídeo llamado «Dios hizo a Trump». El video preparado por medios conservadores que no son parte de su campaña, empieza diciendo: «El 14 de junio de 1946, Dios miró hacia su paraíso planeando y dijo: 'Necesito un cuidador'. Entonces Dios nos dio a Trump». El vídeo explica porqué Dios eligió a Trump, citando al mismo Dios: «Necesitaré a alguien que sea fuerte y valiente. ¿Quién no tendrá miedo ni se aterrará de los lobos cuando ataquen? Un hombre que cuida del rebaño. Un pastor para la humanidad que nunca la dejará ni la abandonará. Necesito al trabajador más diligente para seguir el camino y permanecer fuerte en la fe. Y conocer la creencia en Dios y la patria». Ya se puede uno imaginar como sigue el vídeo, aunque es difícil imaginar a alguien haciéndolo. En un acto de su campaña en Greenville, N.C., hizo un acto de humildad. Trump contó a sus partidarios que alguien le había preguntado si se consideraba la persona más famosa del mundo. El dijo que no y el otro le insistió, ¿entonces quién es el más famoso? Y él respondió: «Cristo Jesús». O sea que el se debe considerar el segundo después de Jesús. ¿Quién puede decir todos estos disparates? La única explicación que le veo es que se le ha ido la olla. ¿Uno puede imaginarse que si vas a una entrevista de trabajo y dices todas esas burradas te van a dar el trabajo? Pues él va para presidente y parece que muchos quieren darle el puesto. Mientras él sigue envuelto en unos cinco juicios, en los que se le acusa de 91 cargos por delitos graves, que van desde su papel en el ataque del Congreso el 6 de enero, estafas a hacienda e insultos. Hace unos meses tuvo un juicio por demanda por parte de E. Jean Carroll, experiodista de la revista «Elle», por haberla violado en el cuarto de baño de una tienda. Los hechos ocurrieron en 2010, pero la demanda no la puso hasta el año pasado. Ella ganó el juicio y Trump fue obligado a pagarle 5 millones de dólares. Pero no entiendo ¿por qué no se le ha juzgado por un acto criminal que es el caso de una violación? Apenas acabó el juicio, Trump la empezó a insultar y difamar. Jean Carroll ha decidido ponerle otra demanda por ello y le pide ahora 10 millones de dólares. El segundo juicio empezó el mismo día del Caucus de Iowa y Trump fue a ver su comienzo. Como es típico en él, estuvo haciendo comentarios en voz alta durante la selección del jurado por lo que el juez le amenazó con echarlo. Él se marcho insultando a unos y a otros. De nuevo en eso muestra el comportamiento de un niño malcriado y no precisamente de un candidato a presidente. Pero también vemos la poca importancia que le dan sus seguidores a estas cosas. En las cuestiones relacionadas con el 6 de enero, él clama que como era presidente era inviolable y podía cometer cualquier crimen sin que se le pueda llevar a los tribunales por ello. Este asunto ya ha llegado al Tribunal Supremo y ya se verá cómo procede. Su abogado afirma que los jueces por él nombrados deben apoyarle. Está claro que Trump siente que está por encima de la Ley y la Justicia. Así pasito a pasito nos estamos acercando al abismo.