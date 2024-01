El 2023 ha estat un bon any per a les renovables a les Illes Balears. La potencia instal·lada de solar fotovoltaica ha acabat el 2023 amb més de 320MW, consolidant-se com la tercera tecnologia després del cicle combinat i la turbina de gas i superant la potència instal·lada de carbó. Haver assolit aquesta xifra ha fet que aquest passat any hagi estat l’any on més fotovoltaica s’ha posat en servei a Balears, amb més de 90MW. Totes aquestes dades, sense tenir en compte l’autoconsum que també haurà patit un bon increment. Per entendre la magnitud del que parlem, cal revisar el que ha passat els darrers anys. El 2019 hi havia 84MW instal·lats (menys del que s’ha posat en servei el 2023) i el 2021 es van posar en servei 45MW (la meitat que el 2023).

El sol ja ens ha arribat a proporcionar el 6,4% de l’electricitat de Balears, una xifra que encara està lluny de ser rellevant, però que igual que amb l’estadística anterior ha sofert un increment brutal en els darrers anys. El 2019 no arribava al 2% i el 2021 era d’un 3,4%. Aquestes bones xifres fan que les centrals tèrmiques de les nostres illes funcionin menys, gràcies també a l’enllaç amb la península que ha aportat el 24% de l’electricitat que hem consumit a l’arxipèlag. A la península, el percentatge de renovables, gràcies en molt bona part a l’eòlica, ha arribat al 52%, per lo que més de la meitat de l’energia que hem rebut per l’enllaç, ha estat d’origen renovable. En resum, el 2023 ha estat un any notable en el desenvolupament de renovables a Balears, però alhora insuficient. Tot i aquests increments històrics encara romanem lluny dels objectius que es van marcar a la Llei de Canvi Climàtic aprovada el 2019. Si el 2030 el 35% de l’energia consumida ha de ser produïda per renovables no ens trobem ni a meitat del camí i ens queden 6 anys per arribar-hi. Segons l’informe del Comitè d’Experts de Canvi Climàtic de 2022, el ritme d’instal·lació de fotovoltaica hauria de ser de més de 400MW/any. A més d’això, s’hauria de disposar ja d’una xarxa d’emmagatzematge per tal de poder guardar part de l’energia produïda pel sol per amollar-la en hores nocturnes. També l’eòlica, terrestre i marina haurien de poder introduir-se per tal de donar més generació renovable a la nostra comunitat ocupant menys espai i en moments on el sol produeix menys. En definitiva, Balears viu una necessitat imperiosa de desplegament de renovables si vol seguir vivint de ser un destí turístic sostenible, si volem respirar un millor aire durant tot l’any i si volem ser referents a la mediterrània en matèria d’innovació i indústria verda. Tot això no ho podrà aconseguir només una administració pública aplicada i diligent, ni tampoc un sector privat amb ganes d’invertir capital i talent a Balears, ni tan sols una part de la societat civil que pugui demanar una manera de fer les coses de forma justa i ordenada però a la vegada accelerada. Tot això només ho podem fer tots junts, de la mà, amb diàleg i consens. Sense la implicació de tots els actors socials, la transició energètica serà una oportunitat perduda que no ens podem permetre, ni nosaltres ni els que ens venen darrera.