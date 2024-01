El sonado despido de Fernando Savater por la dirección de «El País», diario en el que escribía desde hace 47 años, es decir, desde su misma fundación, nos ilumina sobre la realidad mediática española. Savater representó durante años el espíritu original del diario (era ‘su número cero’ según Arcadi Espada). Eran los tiempos de ‘Ética para Amador’ y de la social democracia felipista, aquella que cocinó el famoso clan de la tortilla sevillano.

La causa del citado despido ha sido la evolución ideológica del autor que no ha sido ni soportada ni admitida ya más por el diario en cuestión. Su crítica actual a la línea editorial y a las informaciones del periódico, antes liberal y amparador de corrientes ideológicas distintas y ahora convertido en órgano de propaganda del sanchismo más burdo y con un contenido decididamente pornográfico, ideológicamente hablando, han sido las causas del desamor y del despido. La publicación se ha convertido, según afirmaba el escritor en una entrevista reciente y según escribe en su nuevo libro «Carne gobernada», en proveedor de argumentos y opiniones para sustentar y justificar las acciones y las indecencias del sanchismo para mantenerse en el poder habiendo perdido las pasadas elecciones. Un profesor de Ética, denunciando su ausencia.

Savater, ese que afirma que no le asusta la Inteligencia artificial (IA) pero sí la estupidez natural, ha sido cancelado por discrepar con la línea editorial de «El País» en el ya quedan pocos de sus puntales clásicos (estos días también se ha dado de baja voluntaria Félix de Azúa, otro clásico de sus páginas) aunque no podrán de momento con Cebrián al que no pueden echar por tener contrato durante varios años más. Cuando llegó Sánchez al poder cancelaron al director Antonio Caño, a Maite Rico, a Elorza, a Torreblanca, a Prados, a Nieto... y también a Francesc de Carreras, Ovejero, Albiac, etc. dejando el camino limpio y desbrozado para esparcir la buena nueva sanchista y siempre en pro del PSC.

Un diario es una empresa y naturalmente puede despedir a quien quiera pero no convertirse en un númerus clausus de una ideología determinada sino que también debe de cuidar su imagen y buen nombre a riesgo de perder miles de lectores y de arruinar su reputación liberal.

Los articulistas más emblemáticos de un diario son, en situación de abierta competencia, el atractivo para adquirir un periódico determinado y no otro. Y a la larga llegan a formar parte del mismo ADN del diario en cuestión. Muchos lectores, yo mismo, compramos un diario un día concreto no para conocer noticias que ya ‘te entran’ por todas partes (televisión, radios, whatsaps, youtube, etc.) sino para leer a quienes las analizan, te las comentan y las iluminan. El vínculo que te une a un diario se puede romper cuando ya no encuentras en sus páginas al analista o columnista que deseas leer. Y ese medio ya nunca más será el mismo.

Evolucionar ideológicamente muchas veces significa alcanzar la madurez, cambiar el dogma ideológico inicial por una nueva reflexión sobre la realidad. La evolución pausada y meditada, con argumentos, es la base del asentamiento del pensador que, al fin se libra de los corsés de la juventud cuando no has vivido la vida todavía y tu bagaje vital es casi nulo. La experiencia te ayuda a expulsar los dogmas.

Cosa distinta son las evoluciones forzadas y convertidas en cambios de opinión inmediatos. Según convenga. Son esos cambios exprés, esos intereses, a los que nos tiene acostumbrados el Sr. Sánchez y su camarilla.

Coincidí con Savater en varios actos de Ciudadanos en Palma (donde tiene una casa), en diversos foros de Libres e Iguales y en otras ocasiones en Madrid cuando UPyD. Muy afable, siempre le consideré una persona de la máxima solvencia. Con este despido la dirección de «El País» ha demostrado no querer ser más aquel ‘diario independiente de la mañana’. Ahora ya está claro que es un diario dependiente. Del sanchismo.

