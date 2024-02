En algun lloc he llegit que les cultures primitives de les illes del Pacífic, assotades per les inclemències meteorològiques des de sempre, la paraula «jo» no existeix. Davant les adversitats la individualitat es difumina per reforçar el grup, la comunitat. «Nosaltres» és la paraula que impera.

Que tenim una greu amenaça al damunt, cada vegada ho té més clar tothom. El clima està desbocat i cada vegada fa més calor. Els mitjans de comunicació en parlen constantment. I ja està en boca de tothom, i és motiu d’esperança. I com arribarà el dia que tindrem problemes de seguretat alimentària, caldrà que totes ens ajudem entre nosaltres. Es calcula que hi ha al voltant de 2 milions d’organitzacions ecologistes i cada vegada tenen més socis. Una corrent d’aliances s’està expandint. El cercle d’economia de Menorca, juntament amb el de Mallorca i el de Catalunya a on va néixer aquesta institució ciutadana ara farà uns 50 anys amb l’ànim de ser un referent social d’opinió sobre l’actualitat política i econòmica, institució composta per membres de diferents disciplines, es van trobar el dia 23 amb el vicepresident del Govern de les illes Balears. I després van gaudir d’un àpat de germanor amb exquisit producte local per reforçar lligams i aliances en una bella possessió de Mallorca. I sí, vam parlar sobre la urgència de la crisi climàtica. Som-hi, que hem de fer molts amics i una manera molt eficient per fer-ne és compartint un àpat. (un somriure de complicitat).