Llargs períodes de sequeres i de repent, tota aquella aigua que no ha plogut escalonadament en àrees extenses cau tota junta en poques hores i en zones concentrades, amb efectes devastadors. Darrerament, són notícia freqüent les grans inundacions, veritat? És l’actual règim de pluges a causa de l’escalfament global i que ha vingut per quedar-se i què hi podem fer?

Doncs sí, alguna cosa hi podem fer per evitar l’erosió d’aquestes pluges torrencials i per retenir aquesta gran quantitat d’aigua concentrada. Aquest cap de setmana passat en el XVII seminari d’agricultura i medi ambient a Mercadal, el GOB ens ha mostrat dues iniciatives engrescadores. Una, l’Acadèmia Regenerativa de la Junquera, a Múrcia, a on configuren el sol amb pendents progressius i síquies d’infiltració que eviten l’erosió. Així com la construcció de basses i estanys per retenir l’aigua pels períodes de sequera. A més de la plantació massiva d’arbres. Encomiable!

L’altre, l’associació Terra Sintròpica, en una regió mig desèrtica a Mertola al sud de Portugal ha pogut aprofitar el sistema agroforestal per produir aliments, recuperar ecosistemes, millorar el sòl i «plantar aigua», incrementant la captació i recuperació d’aqüífers. Plantar aigua? Quina gran idea!

I només són dos exemples de la capacitat inventiva i creació que tenim al nostre abast. Actualment, hi ha milers de projectes com aquests per tot el món a on s’aplica l’agricultura regenerativa que ens proveirà de bons aliments i de pas ajudarà a captar l’excés de CO2₂ atmosfèric que està escalfant el planeta. Bravo GOB!