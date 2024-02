Moltes vegades et sents frustrat, cercant una bona notícia a «Es Diari» i no la trobes, però per fi el passat dimecres dia 7 en trobes una i te n’alegres. Es referia a l’indult de la caseta del Fonduco «na Nena» que estava en perill de ser esfondrada.

Però quan llegeixes «Puertos indulta la ‘caseta de vorera’ del Fonduco», dius: -per fi una bona notícia. I és gràcies a algunes associacions i l’Ajuntament des Castell, que han aconseguit que «na Nena» continuï en peus i se li pugui donar algun ús relacionat amb el port. Bona feina per part d’aquestes associacions, ajuntament des Castell, per defensar aquest patrimoni marítim del port. També seria un altra bona notícia poder llegir que les casetes de la Solana també han estat indultades (esperem que tenguin la mateixa sort que «na Nena». Les casetes de la Solana es podrien convertir en petites sales museu, que recollissin informació gràfica de la història del port de Maó, com ara fotos antigues i documents, que segur en trobarien. Documents, estris de pesca relacionats amb el port, etc. Poder conèixer des de temps enrere com era el port de Maó, els seus comerços i les activitats que hi havia, i que amb el temps s’han anat perdent. De fet, recuperar aquestes casetes significaria recuperar una part important de la història del patrimoni marítim del port de Maó. Esperem idò que Autoritat Portuària de Balears (APB) actuï amb bon criteri, i opti també per indultar les casetes de la Solana... em qued esperant aquesta bona notícia.