La política es algo muy serio para dejarla en manos de aficionados. Desde luego Pedro Sánchez no es ningún aficionado, pero Alberto Nuñez Feijóo no da una. Yo no he visto mayor torpeza política que la que viene demostrando el líder del PP. Él y su equipo, un equipo bastante flojo, donde no hay nadie que destaque. No me extraña que Pedro Sánchez duerma tranquilo teniendo enfrente a «opositores» como Nuñez Feijóo y Santiago Abascal.

En fin, que Pedro Sánchez lo tiene fácil mientras tenga enfrente a un líder tan descafeinado y poco consistente como está resultando Nuñez Feijóo y otro político como Santiago Abascal que parece que se ha escapado de un «NODO». «Filtrar», como han hecho los populares, en plena campaña electoral en Galicia, que hablaron con Junts sobre amnistías e indultos no es darse un tiro en un pie, es que se han dado tiros en los dos pies. Si temían que Puigdemont contará esas conversaciones, lo mejor que podían haber hecho era ignorarlo, pasar de cualquier cosa que pudiera decir puesto que la credibilidad de Puigdemont está o estaba bajo mínimos. No solo es un error por parte de Alberto Nuñez Feijóo, también una estupidez imperdonable en alguien que aspira a gobernar. Y es que esa filtración la han hecho la semana en que los integrantes de las Comisión de Venecia han estado en España para indagar sobre el contenido y alcance de la amnistía, y en que el Parlamento Europa ha dado un varapalo al Gobierno español a cuenta de lo mismo aprobando de paso que se investiguen las conexiones de Puigdemont con Rusia. Siento decirlo pero, vistos los errores que cometen los dirigentes populares, llegó a la conclusión de que los pobres no dan para más. No es que cometan algún que otro error es que los que llevan a cabo les resta toda credibilidad amén de hacer el ridículo. Si Nuñez Feijóo quiere llegar a buen puerto, o al menos a algún puerto, debería rodearse de un equipo serio y solvente que cubra sus carencias y sobre todo que «sepan» de política. La realidad es que al día de hoy la imagen que proyectan es la de que son unos aficionados y además no demasiado listos.