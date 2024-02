Quins dies més polits!, veritat? El canvi climàtic ens depara uns dies lluminosos i molt nítids. Uns crepuscles exuberants i un firmament nocturn rutilant. Una meravella sorprenent!

Pot ser que sigui un regal enverinat, veritat? Aquestes temperatures primaverals estan fent brotar molts arbres de fruita. I si ara ve més fred i vent, què passarà? Què passarà amb totes les flors, cada una d’elles promesa de fruita si fa una ventada o torna a gelar? Què pot passar si sumem que els arbres estan trastornats i cada vegada hi ha menys pol·linitzadors? Ho deix aquí.

Que el planeta s’està escalfant ràpidament és una evidència per tothom no sols pels científics, no?

La bona notícia és que des de molts llocs petits, molta gent petita, estan fent coses petites per mitigar la crisi climàtica. I sens dubte que l’estalvi energètic és el primer a fer.

L’energia més neta de totes és aquella que no es gasta.

Som-hi doncs!

El planeta és a la nit una bolla il·luminada. Fa falta tanta llum nocturna? Què passa amb els insectes atrets pels grans focus d’aparcaments, de camps de futbol, dels aeroports?

Per saber més de les repercussions sobre la Natura i sobre la nostra salut de l’excés de llum nocturna s’ha organitzat per l’Ajuntament de Mercadal el dia 21 a les 19.30, per Cas Veïns de Ferreries a les 20 hores i per l’ajuntament de Sant Lluís el dia 23, a les 19 hores, tots aquests mes febrer, una xerrada pel doctor en contaminació lumínica i astrofísica,

Héctor Linares que ens contestarà si és possible reduir la intensitat de l’enllumenat públic dintre de la normativa vigent.

Gràcies per assistir-hi.