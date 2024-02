Hi ha fets que es graven a foc a la memòria, que viuen a un raconet del cap i mai se’n van. Ens passa a totes. No?

Tot això ve perquè fa una setmana vaig veure com pegaven a una al·lota davall ca meva. Nit horrorosa de telefonar al 112 i no saber si servirà de res. Odiï no saber com està ella ara; no la puc oblidar. I pens que tothom deu tenir records fixats a la retina. Escric pensant que hi ha coses que ens interpel·len, a totes. Però es veu la gent en el que escric? La meva lògica és que escric del que sé, i el que sé és el que sent, però, és -almenys una mica- universal? O és una manera de treure el que duc dedins perquè si no explotaré? O és una manera de sentir-me menys sola? Per sort, sé que no estic sola.

En fi, no l’oblid. D’alguna manera ella és amb jo, però vull pensar que no està sola.