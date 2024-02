Puertas giratorias: Corría el año 2014, cuando en una entrevista realizada por Risto Mejide a Pedro Sánchez le preguntó qué pensaba de las puertas giratorias. El entonces candidato a presidente respondió sin titubear: «Hay que acabar con las puertas giratorias… Hay que cerrarlas… La decisión política es de cerrar las puertas giratorias». Pues bien; investido presidente del Gobierno, el Sr. Sánchez no sólo no ha acabado con las puertas giratorias, sino que las ha abierto de par en par, eso sí, con un letrero bien grande en dintel de la misma que reza así: «Prohibido el paso a toda persona que no haya ocupado un Ministerio en mi Gobierno». Para muestra un botón. Empecemos:

Raquel Sánchez, la que fue ministra de Transporte, es nombrada presidenta de Paradores Turísticos Nacionales. El que fue ministro de Ciencia, el Sr. Pedro Duque, ha sido nombrado presidente de Hispasat. Al Sr. Héctor Gómez, que fue ministro de Industria, le ha obsequiado con la Embajada permanente de España ante la ONU. La que fue titular de Educación, Isabel Cela, la ha colocado de embajadora de España ante la Santa Sede. El «catedrático» (es una ironía), Miquel Iceta, exministro de Cultura –sin estudios Universitarios finalizados-, ha sido agraciado con el nombramiento de delegado permanente de España en la UNESCO. Al Sr. Rodríguez Uribes, exministro de Cultura, lo ha nombrado presidente del Consejo Superior de Deportes. La que fue ministra de Sanidad, Carmen Montón, la ha nombrado observadora permanente del Reino de España ante la Organización de los Estados Americanos. En el Consejo de Estado ha colocado, como consejera permanente, a María Luisa Carcedo; mientras que a Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno Sánchez, le ha dado el timón del órgano consultivo supremo del país, como es el Consejo de Estado (Art. 107 de la C.E.).

Todo ello, por no hablar del nombramiento de Dolores Delgado, exministra de Justicia, como fiscal general del Estado; y al que fue su sustituto al frente del Ministerio, Juan Carlos Campos, lo ha nominado magistrado del Tribunal Constitucional. También ha sido agraciado, por la ◄«caridad Sanchista», Cándido Conde Pumpido, ex fiscal general del Estado en la etapa de Zapatero, nombrándole presidente del Tribunal Constitucional. Podríamos seguir con más nombres que han cruzado la gran puerta abierta por Pedro Sánchez, para colocar, a capricho, a sus conmilitones exministros. Entre ellos no existe paro. Hay pleno empleo.

Marlaska: Si queremos hacer un muestreo de algunos logros y méritos del actual ministro de Interior, Sr. Fernando Grande Marlaska, basta con transcribir las palabras lanzadas al aire por este gran profesional de la radio que es Ángel Expósito. Veamos:

1. Acercamiento de los presos de ETA al País Vasco como pago y cesión al Bildu.

2. Reducir las competencias de la Guardia Civil en Navarra para satisfacer a Bildu.

3. Incorporar a Bildu en la Comisión de Secretos Oficiales.

4. No actuar y consentir con total impunidad los homenajes y recibimientos a etarras en el País Vasco.

5. El cese, declarado ilegal por el Tribunal Supremo, de coronel Pérez de los Cobos.

6. La expulsión de menores de Ceuta, sin amparo legal y que el Tribunal Supremo condenó.

7. Podemos hablar también del montaje y propagación de una campaña en relación a una agresión homófoba en Madrid, que al final se demostró ser mentira. También es meritorio el caso de los casquillos de bala y de la navaja ensangrentada en plena campaña electoral y que luego quedó en nada. La duda sigue sin despejarse y la pregunta sigue existiendo; ¿fue real o se trató de un montaje para influir en la campaña?

8. Otro de sus méritos es haber dado la orden de blindar la calle en donde se ubica la casa de los «Marqueses de Galapagar», Pablo Iglesias e Irene.

9. Como colofón del relato, apuntar que Marlaska desmanteló en 2022 la unidad de élite contra el narcotráfico, OCON Sur, a pesar de las advertencias de la Guardia Civil. Apuntar también que Grande-Marlaska, al frente del Ministerio del Interior, ha sido ya reprobado en una ocasión, en concreto en 2023, por sus «mentiras» en la gestión de la tragedia de Melilla de junio de 2022, que dejó una veintena de inmigrantes muertos.

No le culpo de las desgracias y los muertos, esto le corresponde a la justicia; pero sí es el responsable político al más alto nivel, después del presidente Sánchez, del episodio ocurrido en Barbate con el asesinato de dos guardias civiles y como tal debe dimitir o ser cesado.

Feijóo: En campaña electoral siempre nos pillan con el pie cambiado a los del PP. En esta ocasión se trata de una burda y total manipulación de los comentarios realizados por Feijóo a un grupo de periodistas, en clave de off de record, y relativo a la amnistía e indultos. Sin entrar en valoraciones estériles, me limitaré a transcribir lo que realmente dijo Feijóo a los periodistas:

«El PP nunca indultaría a una persona acusada por cualquier delito que no mostrara total arrepentimiento por sus actos, ni mostrara propósito de enmienda». Y añade: «Esas condiciones no se dieron con los indultos del Procés. Y menos aún se dan con los que no han sido procesados aún, por haber abandonado nuestro país para escapar de la acción de la justicia y de los tribunales españoles».

En otro orden de cosas, Feijó manifiesta de forma clara que: «Ni amnistía (porque es inconstitucional) ni indultos (porque son injustos y arbitrarios) para aquellos que desafiaron al Estado y dicen que lo volverían a hacer… Por eso dijimos ‘no’ en menos de 24 horas a la amnistía que Sánchez lleva cinco meses queriendo impulsar en nuestro país. Y por eso Sánchez es presidente y yo no.

Nosotros siempre nos hemos manifestado en contra de negociar impunidad por votos, y no aceptamos llamar reconciliación a lo que es interés electoral o parlamentario. Y es que la reconciliación que defiende Sánchez es ficticia y sólo surge de la necesidad judicial de quien tiene los votos y la necesidad política de quien los necesita».

En el debate de investidura de Sánchez, Feijóo le recordó que si él hubiera aceptado las condiciones de los independentistas hoy sería presidente. Precisamente porque no las aceptó, hoy el PP lidera la oposición y no el Gobierno. Como dijo Feijóo: «Estamos en la oposición por mantener nuestros principios a salvo de las exigencias de prófugos y condenados».

Así las cosas, ustedes mismos juzguen los hechos y no los montajes perversos mostrados por el PSOE, y que tienen resonancia en sus altavoces mediáticos, imputando al PP el hecho de que si Feijóo hubiera podido hacerse con la Presidencia del Gobierno hubiera aprobado una Ley de amnistía e indultado a los golpistas. Esto es falso de toda falsedad.