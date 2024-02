El passat dilluns vaig topar, a l’alçada de Ferreries, amb la tractorada dels pagesos de Menorca que va travessar l’illa per visibilitzar una reivindicació tan justa com necessària per a aquest col·lectiu. La Guàrdia Civil custodiava el seguici i tenia cura, tant de la seguretat dels vehicles que circulàvem per la carretera com dels que exercien el seu dret de manifestació. I jo sola, dins el cotxe, em vaig emocionar en veure aquella expressió de la democràcia, pacífica, ordenada, respectuosa i alhora decidida i contundent. Vaig pensar en totes les persones d’arreu del món que no poden exercir aquest dret; vaig pensar en les opcions polítiques que voldríen limitar-lo o directament prohibir-lo; vaig pensar en tot el que ens ha costat com a ciutadans assolir-lo…

Cada tractor portava un cartell reivindicant el consum km0 i la contundència de la caravana no podia deixar indiferent ningú. També vaig pensar que el fet i la protesta ens interpelava com a societat i ens ha de fer pensar en com comprem i què comprem, ja que moltes vegades allò que ens convé més com a comunitat no casa amb els interessos particulars… Caldrà que hi reflexionem.