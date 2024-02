Primero la desgracia y después la solución deprisa, corriendo y mal, deprisa para no dar demasiadas explicaciones de cómo y por qué ocurrió, corriendo para echar tierra al asunto y no dar carnada a los medios de comunicación y mal, porque acaso no había habido demasiados avisos, acaso no había habido informes o intenciones de resolver el problema, ¡una vergüenza! Por no decir algo mucho más descriptivo, quizás la palabra asesinados por la desidia de un gobierno más preocupado por cumplir la hoja de ruta marcada por quién, pregunto…

En esa hoja de ruta figuraba dotar de los medios necesarios a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, no creo, la prioridad, ¿cuál era exactamente la prioridad? La marcada por los que actualmente apoyan al gobierno de la nación, o por el gobierno que debería gobernar con independencia de quien le apoya, tristemente dos personas muertas, porque antes de nada son personas, no números o guardias civiles, esta vez han sido dos guardias civiles a los que incluso se ha negado un minuto de silencio o una bandera a media asta, ni tan solo en la intimidad de sus respectivos cuarteles, lo importante era pasar página rápidamente. Total son guardias civiles, que importa que se dediquen a salvar vidas, acaso no saben que toda la droga que incautan es una droga que no llega al mercado y por tanto se evitan males mayores, sí, porque esa droga tiene un destino, sea el que sea, el último destino siempre es y será el futuro drogadicto, evitar por lo tanto que llegue a esa persona también es muy importante, cuantos males evitan con unos medios inadecuados y desfasados, pero eso parece que realmente no tiene importancia y cuando llegan los remedios o medios, estos llegan tarde y mal, hacen falta muchos más medios para que nosotros los ciudadanos de bien estemos seguros en nuestras casas y de repente, cuando salgamos de ellas no nos encontremos con un estafador, ladrón o asesino, pero para ustedes esto no tiene importancia. Marlaska, usted no tiene perdón y lo mejor que podría hacer es dimitir, lo puedo poner en mayúsculas, si lo desea. Los ciudadanos de a pie quizá no entiendan la importancia de la labor que desarrollan los CC y FF de Seguridad del Estado, no todos son de VOX o PP, los hay de todas las opciones y si esto es un castigo hacia ellos, mayor vergüenza aun la suya, la vergüenza que yo siento, es muy grande porque yo si veo y entiendo la labor que desarrollan y sin medios, para cuando tenía pensado la modernización de los medios, ¿para cuando hubiera una desgracia? Esto no tiene nombre y si le tuviera que poner uno seria el de a… Lamento profundamente la muerte de esas dos personas en acto de servicio y ¿usted?