Ya tuvieron lugar las esperadas elecciones en Galicia, sin mucho cambio en los resultados. El PP sigue con mayoría absoluta pero con dos escaños menos, el PNG ha subido 6 escaños pero sin acercarse aun a la mayoría, y el PSG se ha desmoronado perdiendo 5 escaños. La izquierda aun ha sido peor, gracias a sus eternas peleas internas, sumar ha caído detrás de Vox con solo el 1.9 por ciento de los votos y Podemos se ha hecho casi invisible con 0.3 por ciento de los votos.

Si Podemos y Sumar se hubieran presentado juntos con un 2.2 por ciento de los votos podrían haber aspirado a un escaño. Pero así no han conseguido nada. ¿Les harán pensar estos resultados y se presentaran juntos en las próximas elecciones? Deberían pero la izquierda siempre ha sido así y a Pablo Iglesias no parece que lo de pensar vaya con él. Triste situación. Si los votantes se supone que tienen un día de reflexión antes de ir a votar, los políticos deberían tomarse algunos días de reflexión después de publicarse los resultados en vez de salir enseguida a criticar e insultar a los demás partidos.

Según decía Sir Winston Churchill, cada país tiene el gobierno que se merece. Así que los gallegos se siguen mereciendo un gobierno que corta la Sanidad pública y la Educación. Que lo disfruten. El problema es que los resultados de estas elecciones tiene un impacto en el resto del país. La posición del Sr. Feijóo dentro de la dirección del PP se vería seriamente amenazada si el PP hubiese perdido las elecciones.

El Sr. Feijóo no ha demostrado ser muy capaz para ocupar el puesto de Presidente del Gobierno de España. No ha presentado nunca un plan coherente de su programa, se ha equivocado múltiples veces, ha cambiado de posición en muchos de los temas importantes y se ha dedicado a insultar demasiado. No ha demostrado ser un respetable jefe de la oposición al Gobierno. Si el PP hubiese perdido en Galicia, probablemente habría traído un nuevo jefe de la oposición. Eso podría ser bueno. Por desgracia, el nuevo jefe de la oposición probablemente hubiera sido Isabel Ayuso y eso aun sería peor.

Es difícil entender que un partido como el PP no haya encontrado dirigentes más capacitados. En la derecha en España hay bastante gente competente e inteligente que podrían dar mayor fuerza al partido. Pero últimamente no parece que este tipo de personas se las promocione en el partido. Los funcionarios del Estado para llegar a serlo tienen que pasar oposiciones, que no siempre es lo mejor, pero que al menos se les exige un mínimo nivel de conocimientos. ¿Por qué para ser Presidente del Gobierno no hay una exigencia mínima?

Estando España en la Unión Europea en donde el lenguaje oficial es el inglés, ¿no debería el Presidente del Gobierno saber inglés? Si no, ¿cómo puede interactuar con los otros jefes de gobierno? El saber inglés es solo un ejemplo, pero hay muchas cosas incluso más importantes que deberían conocer y manejar.

Claro que ese problema no es único en España, esa incompetencia de los líderes políticos se está extendiendo por todo el mundo. En el caso de los Estados Unidos está clarísimo, Donald Trump es un gran ejemplo de incompetencia, falta de inteligencia e incapacidad para el puesto de Presidente, pero sigue a la cabeza de los Republicanos. Él sigue envuelto en múltiples juicios, insultado a todos los que no opinan como él, pero siguiendo al frente en las encuestas.

En estos últimos días una de sus ocurrencias ha sido proponer a su nuera, que trabaja en su campaña, como copresidente del partido republicano con un sueldo de un cuarto de millón de dólares al año. No ha seguido el ejemplo de Pablo Iglesias, que puso a su mujer como vicepresidenta del partido, supongo por que su matrimonio no está funcionando bien. Pero el estilo es el mismo.

Pronto al ir a votar en vez de preocuparnos de si el candidato es de derechas o de izquierdas, tendremos que preguntarnos por su nivel de competencia.