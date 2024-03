Algunes de les pràctiques educatives del dia a dia dels centres i de moltes entitats són d’un molt bon nivell, superior a allò que pretenen les ordres i els currículums oficials. L’aplicació a la realitat del saber dels professionals i dels entorns de col·laboració a vegades resulta molt més instructiu que les pàgines i pàgines de doctrina formal. S’hi combinen la ciència, l’experiència i la creativitat d’un o més educadors. Són testimonis vius de didàctica i bona pedagogia, reals.

Per açò el Grup de Recerca en Educació ha demanat a tots els centres, col·lectius i institucions que ens remetin aquests bons exemples de pràctiques, perquè les volem analitzar, fer-ne una base consultable i divulgar-les perquè siguin conegudes i es puguin replicar adaptades a altres situacions. Una font d’inspiració. Connectar experiències crea un teixit dens d’oportunitats. Facilita la feina en nivells alts d’aprofitament.

El context actual de canvis de fonaments, objectius i recursos en l’educació exigeix fer-ne una digestió ben feta i plasmar tanta teoria nova en situacions d’aprenentatge reals que tenguin bons resultats. Després d’un temps prudent de revisió, d’avaluació i de correcció es converteixen en oportunitats interessants que ajuden a aprendre, al llarg d’anys.

Escampats per la nostra Illa hi ha casos excel·lents de bona educació, tant en centres com en entorns socioeducatius, constitueixen un saber desaprofitat perquè no es generalitzen prou. És un capital educatiu valuós. En el passat, l’evolució de la qualitat educativa va ajudar-se i molt d’aquestes bones pràctiques que s’escampaven per mitjà del Moviment de Renovació Pedagògica. La nostra intenció és recollir-los i ajudar a que multipliquin els efectes a la resta de l’illa. L’objectiu és crear un mena d’atles didàctic i pedagògic actualitzable que sigui un recurs potent per a l’illa.

Per açò només cal explicar-les breument i enviar-nos-les (perejaumealzinasegui@gmail.com). Si necessitau els apartats a tenir en compte els trobareu a continuació:

GUIÓ DE RECOLLIDA D’EXPERIÈNCIES. BREU DESCRIPCIÓ DE L’EXPERIÈNCIA (màxim mitja pàgina). La descripció l’hauria d’entendre qualsevol persona aliena al món educatiu. Hauria de respondre breument què, on, quan i com.

MOTIU. INICI DE L’EXPERIÈNCIA. PROBLEMA PLANTEJAT. Què us va motivar a engegar aque ta experiència? Va sorgir per intentar resoldre algun problema en concret? Quina era la vostra intenció inicial?

VALORACIÓ. ¿A hores d’ara (sigui quin sigui el recorregut o el nivell de desenvolupament de l’experiència) quins aspectes destacaríeu com a més positius? I quins serien els aspectes que necessiten aprofundiment/millora/replantejament?

CONEIXEMENT. Es coneix la vostra experiència? És valorada? (per alumnes, famílies, professorat, comunitat educativa, barriada, municipi...). Si disposau de valoracions des de diferents perspectives les podríeu aportar.

Quin impacte social considereu que té o podria tenir la vostra experiència?