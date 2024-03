Sembla que en breu s’aprovarà a Ciutadella la moció de censura que treurà del govern al PP. Es parla molt de si està justificada. La dreta creu que no. Diuen que no hi ha hagut res greu perquè hagin de marxar. I tenen raó. Però també és cert que el PP governa un municipi on, segons els resultats de les eleccions, els seus ciutadans van apostar majoritàriament per l’esquerra. És ver que la incompetència de PSOE i PSM van portar al PP al govern, però açò no lleva el que van manifestar els ciutadellencs a les urnes. Les tres forces d’esquerra (PSOE, PSM iCiutadella Endavant) van treure prop de 6.000 vots, pels pocs més de 5.300 dels quatre partits de dreta i centredreta (PP, Vox, Cs i PLIE). En democràcia els governs es formen a partir del que vol la majoria dels ciutadans, representats pels partits polítics. Vet aquí una raó de pes.

A Menorca només s’ha tirat endavant una moció de censura. La va presentar el PP el setembre de 1991, juntament amb un trànsfuga del PSOE. Van treure a en Moragues de la presidència del Consell tres mesos després de ser investit. En tan poc temps segur que tampoc havia fet res greu que ho motivés. No sé com es devia justificar en el seu moment. Supòs que l’argument era per donar estabilitat a la institució, després que en Peralta trenqués amb el PSOE. A Ciutadella l’estabilitat també pot trontollar en qualsevol moment amb un govern en minoria de dretes i una majoria d’esquerres. Podria ser un altre motiu.

Tant ara a Ciutadella com en el 1991 en el Consell, el principal perquè triomfi una moció de censura no és la seva justificació, sinó tenir els vots per aprovar-la. Hi pot haver molts motius per censurar un govern, però si aquest té majoria absoluta i no hi ha trànsfugues, no tirarà endavant.

Les forces d’esquerra hauran d’explicar el perquè impulsen la moció de censura i fer autocrítica per no haver arribat a un acord el juny, però sobretot el que hauran de fer a partir d’ara és una bona i millor gestió municipal, sense picabaralles partidistes, ja que aquesta revàlida fa que el llistó estigui més amunt. I si no ho fan, igual el 2027 la gent no els torna a votar i després ja no hi haurà justificació que valgui.