Aquests dies hem pogut veure als mitjans de comunicació, com el PSOE Ciutadella intenta justificar, una vegada més, una moció de censura. És cert que la llei ho permet, però no per açò deixa de ser injustificada i innecessària. En política no val tot, i aquests dies ho hem pogut comprovar. És curiós sentir a la sra. Sandra Moll dir que «els partits d’esquerres governen des de l’oposició».

Què és governar? Governar implica una gestió diària i solucionar els problemes dels nostres ciutadans, que és, precisament, el que hem fet durant aquests darrers 8 mesos. Posaré només alguns exemples, a veure si així, la sra. Moll, encara considera que governen ells des de l'oposició.

Gestionar el personal de l'ajuntament negociant una relació de llocs de treball aturada des de feia molts anys i respondre les peticions paralitzades de fa temps. Dit públicament pels sindicats de l'Ajuntament, s'ha avançat més en 8 mesos que en 8 anys.

Desbloquejar obres aturades des del 2019, com el Camí de Baix, el pàrquing de Dalt Sa Quintana, Ruíz i Pablo, Vila Juaneda, el pont de Cala Galdana. Solucionar les goteres del Poliesportiu Municipal, que la sra. Sandra Moll no va ser capaç de fer en 5 anys. Desídia o incapacitat?

Acordar amb el Consell la inversió de més de 8 milions d'euros en la pista d'atletisme i acabar el projecte de les pistes de pàdel cobertes. El gran projecte de la reforma i ampliació del geriàtric municipal o la cessió dels terrenys de Santa Rita pel nou centre de salut.

Aconseguir els terrenys per habitatge social. Durant 8 anys els partits de l'oposició ens han mentit dient que no hi havia terrenys, i realment la veritat era que no volen habitatge social, com ja han manifestat amb les seves declaracions de «no fer un gueto». Com si les famílies joves o les monoparentals que puguin anar a viure aquesta nova promoció siguin persones marginades. I açò són els partits progressistes? O fins i tot, accions tan bàsiques com canviar els matalassos del geriàtric, que no s'havien canviat en els darrers 20 anys, o renovar les cadires per anar als lavabos.

Gestionar l'àrea d'urbanisme obrint cada dia al públic i contractant nou personal per agilitzar les llicències. Dur a terme totes les millores a escoletes, gestionar amb el govern que facin l'escola d'hostaleria, després de 8 anys d'anuncis buits de contingut.

Tornar a posar en marxa el projecte aturat de l'ampliació del polígon industrial. Un projecte de futur del nostre municipi i que els «partits progressistes» havien enviat al fons del calaix.

I què dir de l'escorxador? Aconseguir els 900.000 euros per fer front a totes les necessitats, treure a licitació la depuradora o la separació de la sang. Tots aquests projectes paralitzats per la Sra. Sandra Moll, que era l'encarregada de gestionar l'escorxador, o el cementiri, també un dels grans oblidats dels «progressistes», que mai havia estat tan net i aclarit.

El dia a dia, és qüestió de l'equip de govern, estigui en majoria o minoria. De fet, la clau per una bona gestió és el bon enteniment dels regidors i les ganes de fer molta, però que molta feina, cosa que els hi ha faltat al PSOE i PSM, que han estat més centrats en les seves disputes internes, que en donar solucions als ciutadans. Cada un anava a la seva, i el fet d'haver de consultar amb tres partits cada decisió que es pren va deixar aturades moltes coses.

Dir que els partits d'esquerres són els que governen des de l'oposició, no només és fals, sinó que és una fantasia que només funciona dins el cap de persones a les quals els guanyen les ànsies de poder. Si ja governen des de l'oposició, per quin motiu volen fer la moció de censura? Serà la cadira? Serà pel sou?

En el que sí que tenen raó és que els grups d'esquerres tenen majoria al Ple de l'Ajuntament. I el Ple, com a màxim òrgan de representació, pot decidir coses a fer o a manar. De totes les propostes que han presentat els partits d'esquerres, el 61% han estat mocions que instaven a altres administracions, és a dir, «recados» al Consell insular o al Govern balear del PP.

Concretament, al ple el PP ha dut 51 propostes, el PSOE 16 mocions, de les quals 8 no són competència municipal i són «recados a la madre superiora», el PSM ha dut 15 mocions, de les quals 11 tampoc no són competència nostra, i Ciutadella Endavant 1 moció. Pel que fa a mocions conjuntes dels partits d'esquerres, n'han fet 7, de les quals 5 el PP ha votat a favor. I propostes del PP conjuntes amb els partits d'esquerres sobre temes que consideràvem prioritaris, 4. A més, de totes les mocions referents a temes municipals que han dut al ple, en el 80% de les ocasions hem votat a favor perquè ens ha semblat una bona idea. Igual que ells, que amb els vots favorables o amb abstencions, han facilitat tirar endavant propostes de l'equip de govern.

I, per tant, ara ve la gran pregunta: per què amb aquestes dades i valoracions, els partits d'esquerres volen fer una moció de censura injusta, injustificada i innecessària?

La sra. Moll diu que només estan en contra els votants del PP. Idò basta que surti al carrer i escolti a la gent tant d'esquerres com de dretes. Per què han dimitit els dos regidors? Està segura la sra. Moll que a l'assemblea del PSOE hi va haver unanimitat per fer aquesta moció de censura? El que sembla és que té una venda als ulls i moltes ànsies de poder.

Des del PP estem cansats de sentir que la gent vol els partits progressistes. Senyors del PSOE, PSM i Ciutadella Endavant: el PP va guanyar les eleccions. I potser els que van votar el PSOE perquè en campanya el seu lema era, i així ho van dir als mitjans, «abans pactarem amb el PP que amb el PSM», estan molt decebuts de veure que una vegada més, fan tot el contrari. En mentir tenen bons mestres amb la sra. Armengol i el sr. Sánchez.

L'equip de govern que tenc l'honor de presidir com a batlessa ha fet més feina en 8 mesos que el tripartit d'esquerres en 8 anys. És una certesa palpable i per açò em sent orgullosa de tots i cada un dels regidors que el conformen. Som un equip unit, ben avingut i que només té una prioritat al cap: el benestar dels ciutadans, dels ciutadellencs.

Passi el que passi en els pròxims mesos, puc garantir que farem feina com hem fet fins ara, sempre pensant en el bé del nostre poble. Perquè tots els esforços que hi puguem dedicar són pocs per la Ciutadella que ens mereixem. Seguim!





Juana Mari Pons és batlessa de Ciutadella