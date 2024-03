La berdat es que no me lo pensaba, que susediera esto, que diqueran que los biecos por ser biecos ya no contamos para nada, ya estamos para la fabrica de pegamento, como aquel que dise, como los caballos biecos de Tecas, que después de dar todo en la bida los lleban a la fabrica para aprovechar los uesos. Y a mí que me tienen que enseñar aora que me disen que tengo que ablar en catalan, aora que abia aprendido el castallufo. Yo lo que aria seria pegarles un tortaso y decarles un oco de valludo, a estos que me disen que tengo que desir bustia al buson, y chespa al sesped, lo que pasa es que somos tontos y nos decamos maiar y achi musva. Despues viene mi nieta que tiene sinco anos y me dise que no lo pongo bien, y a mi que me tienen que enseñar aora cuatro mocosos, esto ya es el ultimo remate, buena cuenta dariamos al ano, si, y es bien berdat, si… Yo cuando me biene uno de estos lo que ago es desconectar, los ultimos pensamientos que yo tubiera que aprender ahora con lo bien que ablo el casteplano.

Lo que pasa es que los perros estan casando todo el dia y con todo esto no asen mas que enseñar el laton y ya tenemos sufisiente pan cortado con las guerras estas de los rusos y los americanos en ucrania y en gasa para que nos bengan a magrear la perdis con malos de capo de si se dise asi o se dise asa. Yo ya tengo muchos anos y lo que quiero es que me dequen en pas y dormir la siesta debaco del llimune porque asimismo tal como esta el patio todo se ba a ir por oco un dia de estos que bendra el trump y tanto mirar delgado, tanto mirar delgado no nos ba a aber serbido para nada, porque a bibir que son 4 dias y no ay mas sera que la que arde. Lo mas importante es no aser largo en esta bida y si un dia estas mal echo pues disimular que los altres no tienen ninguna culpa. Creo que me estoy yendo de son bel·lo a son catel·lo porque la berdat es que creo que bebo demasiado bino y empieso a llebar un buen gato y no beo de ningun oco y achi musva. Estoy tan marejado que todo me da bueltas y las piernas me asen igo. Creo que me aria bien irme al lecho y dormir con la mona porque si no boy a aser mayo y a cantar las cuarenta al mas pintado, porque yo ya tengo una edat y puedo desir lo que me da la gana y los niñatos estos no me tienen que enseñar nada que son solo 4 icos de casa un señor y están vesiados y lo ban a aser esplortar todo por la cabesa o por la pota. Ya beis, toda la bida trabacando y solo cuenta el san duro y el san culo. E ditcho.