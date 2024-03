Coneixem aquell proverbi africà que diu que «per educar una criatura fa falta una tribu sencera», tot i que massa vegades costi de trobar exemples pràctics que en donin testimoni. Quan se’n produeix algun, llavors tornes a recuperar l’esperança en la humanitat.

Això em va succeir divendres passat, quan vaig anar as Migjorn Gran a veure l’acte de commemoració del Dia de la dona, auspiciat per l’Ajuntament i en col·laboració amb el CEIP Francesc d’Albranca, la Coral migjornera i dones de totes les edats que es van sumar a l’esdeveniment. El Saló verd ple fins dalt d’infants, avis i àvies, pares i mares, cantaires, mestres i tot d’altra gent. La sala que s’omplia de cançons i poemes amb un tret comú: la reivindicació de la condició femenina des de diferents perspectives; amb senzillesa, però amb la força que atorga tot allò que neix de la veritat i de l’emoció.

«8 de març és cada dia», resa la cançó i, per espai d’una hora i escaig, aquella màxima semblava real.

El veritablement remarcable era, però, la tasca col·lectiva duta a terme, els mots que prenien sentit per a tots aquells fillets i filletes que hi participaven, la força de l’intercanvi intergeneracional que es produïa, la diversió combinada amb la consciència i el sentiment… Tot plegat em va fer pensar en el conegut proverbi africà i vaig concloure que la tribu, unida, feliç, amorosa, estava educant tots aquells infants i que, potser, allò esdevenia un preciós granet d’arena per assolir la societat tolerant i igualitària en la que molts somiem. Tant de bo aquella llavor fructifiqui. Enhorabona a totes i a tots!!