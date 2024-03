Siempre había defendido que los nacionalismos eran de derechas. Otra cosa es que defienda o niegue su bondad o su maldad. Creo que esta no es patrimonio de ningún grupo, ya se digan de derechas, de izquierdas o sus extremos. Es más, creo que la virtud está en la moderación. Vamos, en el centro de toda la vida. O en su proximidad, llámese centro-derecha o centro-izquierda.

Para mí, Esquerra Republicana de Catalunya, por mucho que se llame Esquerra, tiene dejes de derechas. Como lo son los de Junts per Catalunya y el PNV. Y a los hechos me remito. Y a la historia, también. Bueno, a la que aún no se ha borrado.

Hace tiempo Facebook me castigó por compartir una fotografía de las antiguas Juventuts d’Estat Català comparándolas con otra de las Juventudes del Nacional Socialismo Alemán. Desconozco si el castigo fue por insinuar el pasado de ERC o por la fotografía alemana. Lo cierto es que la censura, funciona. Y por si acaso no voy a nombrar ni a la motorizada de Prieto ni el colaboracionismo de Largo Caballero con la dictadura de Primo de Rivera. Ni los hechos de 1934 en Asturias, por supuesto.

También nos venden que los de derechas son racistas. Y para muestra, un botón. Buscas información sobre Heribert Barrera, quien fuera secretario general y presidente de ERC, y este lo dejó claro en muchas de sus declaraciones públicas. Declaraciones que provocaron incluso la retirada de la medalla de oro que en su día le impusiera a título póstumo la ciudad de Barcelona, por sus declaraciones «racistas y fascistas». Y es que para Heribert Barrera, de ERC: «Podemos haber superado la inmigración andaluza, pero no sé si podremos con la sudamericana y magrebí». «La Rambla de sus fantasías solo podía brillar sin mestizos y abundancia de blancos». Y eso por no repetir sus palabras sobre la capacidad intelectual de los negros respecto a los blancos.

Pero HB no estaba solo, qué va. El III Reich tentó durante la II República a los catalanes prometiéndoles la independencia de Cataluña si alcanzaban el poder. Y no solo Cataluña. También con los palestinos. Y si no que les pregunten a los palestinos qué opinan de Mohamed Amín al Huseini, el gran muftí de Jerusalén que se alió con los nazis, calificando al pueblo judío como el enemigo común. Y ahora continúa con la trama rusa del 1-O.

Uno ya se ha hecho un lío. ¿Quién es el fascista, quien es el nazi, quién es el comunista, quien está a la derecha y por supuesto quienes son los otros? ¿Hay alguien cuerdo?