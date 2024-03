Pensava parlar de nou sobre l’agressió lumínica nocturna que ens roba estrelles i mata insectes, però la indignació que he sentit al llegir la recent notícia sobre la voluntat del govern d’aixecar la moratòria que fins ara estava contenint el nombre de turistes damunt les nostres illes, me porta a recordar una vegada més la insostenibilitat de la indústria turística massiva.

Estem en el context d’un escalfament global accelerat. Les aigües marines han arribat a una temperatura mitjana mai vista, 21 graus. Mai els oceans havien estat tan calents i encara més les aigües del nostre Mediterrani. Sense la capacitat refrigerant de les aigües que ens envolten cada vegada farà més calor. Aquest estiu hem patit un tren d’onades de calor insuportables. I els turistes deixaran de venir si la cosa segueix així. Serà la calor extrema que finalment limitarà el nombre de visitants?

La sensatesa recomana reduir dràsticament el nombre de vols contaminants per traslladar a tants visitants, recomana també reduir el nombre de vaixells i camions contaminants transportant aliments, que aquí no produïm, per a tots aquests visitants, la sensatesa adverteix severament que cal limitar el nombre de vehicles que circulen frenèticament d’una punta a l’altra de l’Illa, la sensatesa senyala que aquest monocultiu turístic ens està empobrint cada vegada més i està exhaurint el nostre territori.

Ja sé, no és la bona notícia que m’agrada donar-los cada setmana. Però potser la sensatesa guanyarà. Moratòria sí.