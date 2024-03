M’agrada el futbol, però m’indigna la seva part dramatúrgica. Joves físicament superdotats es desplomen i recaragolen espasmòdicament sobre la gespa per una simple manotada o empenta del rival d’intensitat moderada. Fingeixen per sistema per tenir un guany i, sobretot, per enfurismar els seguidors. Flac.

Marga Prohens, presidenta balear, ha fet pública una carta al ministre Óscar Puente en la qual denuncia la desigualtat de l’afició del Reial Mallorca respecte a la del seu rival a la final de la Copa perquè no hi ha prou places per volar a Sevilla i, per tant, reclama que els xàrter habilitats, directes, de 90 minuts, es puguin acollir al descompte de resident. Prohens es recaragola sobre la gespa. Actua. Sap que el descompte es limita al transport regular, que difícilment li faran cas.

A més, la carta fa un molt mal servei a la causa insular per la defensa del descompte de resident. Ha provocat que molts balears que no ho veuen bé hagin dit allò que procuram no dir mai a les illes: «els doblers públics no han de pagar qui vol anar a...» Ai... Alerta... Entre tots ens marcam gol en pròpia porta. Quan a la Península es qüestiona el descompte, sovint, en el fons, qüestionen el fet de pagar als insulars els seus viatges no estrictament necessaris, de plaer. I la carta, amb les reaccions, els posen en un mediàtic, desubicat, inflamat i inconvenient primer pla. Dona munició a la reticència madrilenya. Els viatges de plaer bonificats existeixen. I molts. Només faltaria. El descompte és un sistema millorable, però compensa una situació general de desavantatge a les illes, sobretot a les menors sense equips a la Copa.

Als seguidors de l’Athletic, anar a Sevilla els costarà també molts doblers o hores de viatge. Reclamar una contorsió legal al Ministeri per un greuge molt relatiu i de caràcter lúdic suposa tirar pilotes fora, banalitzar la causa insular que tant costa defensar, i donar ales a les reticències. I tot açò només per tenir l’afició a favor seu. Al futbol en diuen tribuneros. Com ara Vinicius.