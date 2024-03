1-III-24 viernes

«La vejez es eso: o se llora sin motivo o los ojos permanecen secos de lucidez». Releo el aforismo de Miguel Torga, médico y poeta portugués que me descubriera Ponç Pons hace varias décadas. Y es que en un día de la Comunidad baleà genuinamente invernal, tramontanada incluida, no se me ocurre nada mejor que hacer que sentarme a observar las contorsiones del chopo del jardín y reflexionar sobre el sentido de la vida ahora que ya he abandonado los amables territorios de la adolescencia de la vejez para adentrarme en los páramos de la ancianidad propiamente dicha, en la que además de llorar sin motivo (en estas últimas navidades se me humedecieron los ojos viendo «Qué bello es vivir» por enésima vez), pero paradójicamente se me seca la garganta, mientras la próstata me llama al orden en horas intempestivas…

Un par de citas más que me han llamado la atención antes de sumergirme en el día del orgullo patrio de la comunidad: «La soledad es mirar a unos ojos que no te miran» (Elvira Sastre, poeta) y la última, digna de una amplia sonrisa: «El problema de la humildad es que no puedes presumir de ella» de cuya autoría no me acuerdo, porque esta es otra de las peculiaridades del terreno que ahora piso: si no apunto rápidamente una frase, una idea, se vuelve primero evanescente, luego irreal y por fin desaparece. Quin ball.

4-III-24 lunes

Los jueces del Tribunal Supremo español dictaminn que Puigdemont, el líder catalán huido, es el cabecilla de un grupo terrorista, toma castaña, equiparando las algaradas callejeras del llamado tsunami democràtic con las acciones de un grupo verdaderamente terrorista, es decir, violento, organizado, armado, desafiante y con víctimas en sus espaldas. Puigdemont es un idiota, en el sentido etimológico de la raíz griega idios, es decir aquel que solo se preocupa de lo suyo y que ignora o desprecia todo lo público, pero, francamente, me cuesta verlo como un terrorista.

7-III-24 jueves

Hablar con la gente se ha convertido en práctica de riesgo sobre todo si se rozan asuntos políticos. Es por ello por lo que conviene tener en la recámara temas en los que presupongas una discrepancia mínima. Por ejemplo, al pensar en Trump resoplas y manifiestas tu preocupación por la geopolítica mundial si llega a ganar, lo normal es que te contesten con un suspiro aprobatorio del tipo fúuuuuu, seria un desastre, pero no siempre funciona. Hoy mismo lo he intentado y me han sacudido un gancho de derecha ( literal):

- Sí, pero con él no hubo guerras. Y, además, Biden está gagá-remacha.

- ¿Ya te has olvidado de sus recomendaciones de lavados de la boca con lejía para combatir el covid, y de sus amistades peligrosas con Putin y el coreano gordito, de su alergia a la OTAN, de su antieuropeísmo, de su negacionismo climático...? ¿De verdad no te inquieta la presencia de un macarra como Trump en la gobernanza mundial?

- Con él no hubo nuevas guerras, insisto, y por algo lo votan los americanos, hartos como están de la dictadura progre.

- Ja hi som.

10-III-24 domingo

Los amantes de la prensa de papel lo tenemos crudo en Menorca. Llevamos dos domingos sin periódicos, y lo del mal tiempo suena a excusa rancia. ¿Les pasará también a los ibicencos?

11-III-24 lunes

Hace veinte años, tal día como hoy, a estas horas de la mañana creía que la banda etarra era la causante del horrendo atentado de Atocha. Así lo decían las autoridades gubernativas y portavoces de partidos. Quedé en línea radiofónica y sobre las diez y media cuando apareció Otegui negando la autoría etarra cambié radicalmente de opinión: hasta entonces no conocía ningún grupo terrorista (es decir dispuesto a generar terror) que negara su participación en un atentado causado por sus esbirros… Atar luego cabos con la participación aznariana en la guerra de Iraq era inevitable. Solo faltaban las sonrojantes llamadas del entonces presidente a los directores de periódicos suplicándoles apoyo a la tesis gubernamental, para conformar una gigantesca mentira de estado que, veinte años después, sigue dividiendo a los españoles.

12-III-24 martes

Multitudinaria y pintoresca (con actores y músicos intercalados) presentación anoche de la nueva novela de José Antonio Fortuny en el Ateneo, arropado el autor por amigos y admiradores, que somos legión. Su novela es histórica pero además es literatura de viajes, de aventuras e incluso romántica, con un amor solo esbozado, silencioso pero presente. Y él, José Antonio, es una permanente lección de vida.

13-III-24 miércoles

El «Y tú más» de nuestros políticos está ya rozando los confines de lo nauseabundo. ¡Compasión para los ciudadanos!