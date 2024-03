El pasado martes día 12 de marzo comí con Isabel Díaz Ayuso. Ya sabrán que es esa chica tan normal que ha revolucionado la política española al tener los arrestos suficientes como para enfrentarse a un déspota felón que permite a su mujer hacer negocios con empresas que reciben fondos públicos, de esos que concede su propio Consejo de Ministros. Y todo de forma impune y con la mayor caradura. Al menos momentáneamente.

Fue en Barcelona, en el Hotel Cataluña Plaza de la misma Plaza España. Al ágape también asistió el presidente de Tabarnia ‘el Molt Honorable i Il·lustríssim’ Dr. Albert Boadella y su esposa la pintora Dolors Caminal custodiados por todos sus Ministros del Gobierno de ese nuevo ‘país petit’ y otras 450 personas más. Además rodaba por ahí MAR (Miguel Ángel Rodríguez), conocido jefe de gabinete de la chica Isabel y su todopoderoso consejero áulico. También había decenas de medios que cubrían un acto que después tuvo escasa repercusión nacional por esas directrices políticas que silencian o magnifican un determinado evento según convenga.

La ocasión fue la entrega de los prestigiosos Premios «Héroes de Tabarnia» que otorga el moderno país Tabernario (formado por las provincias de Barcelona y Tarragona) una vez consumada su escisión emocional de Tractorlandia, esa zona de influencia decimonónica, carlista y puigdemoníaca, como son Gerona y Lérida.

La misión declarada del Gobierno de Tabarnia es ser orgullosa y profundamente desobediente e insumiso frente al totalitarismo nacionalista de todos los cejijuntos y enboinados que pululan por aquellas tierras de Dios.

Después de ardua deliberación (‘and the winner is...’) los ‘Héroes’ de este año fueron para Nicolás Redondo Terreros (socialista fetén que en su día estuvo en Mahón invitado por Iniciativa Cívica Mahonesa) y Marcos de Quinto (conocido empresario y liberal activo que participó en la película «Isla Bonita» que se rodó en nuestra isla de la mano del amigo común Miguel Ángel Furones, bajo el manto directivo de Fernando Colomo). También fueron agraciados con el premio el periodista Sergio Fidalgo (responsable del digital el catalán.es, retén de resistencia en un campo minado de petardos totalitarios); y, finalmente, los estudiantes universitarios de «S’ha acabat», unos chicos que han puesto pie en pared frente a la ola independentista que poluciona la educación de aquella región desde hace varias décadas.

La comida ocurrió solo un par de horas después de, obviándose la presunción de inocencia más elemental, se filtrase, ilegal aunque oportuna y maquiavélicamente, la paralela fiscal que, dicen, se ha abierto contra un particular, amigo de esa chica llamada Isabel Díaz. Y minutos antes de que la Ministra Marisú se metiera en un berenjenal atreviéndose a decir que la chica Isabel vivía ahora bajo un techo comprado con dinero ilegal. Pues bueno, la Justicia ya la espera y pronto esperará a medio Gobierno. Idò.

Antes del acto departí con el presidente de Tabarnia a quien recordé la invitación que le cursé en su día para que participara en las conferencias que organizaba ICM en Mahón. Su mujer me reafirmó su claustrofobia crónica que le impide viajar en avión. Les dije que pronto habrán Falcons aireados. Sonrieron. Después de recordar con Marcos de Quinto sus estancias en Menorca compartí mesa con un chico de 21 años, concejal del PP en Barberà del Valles, el más joven en toda Cataluña, que me presentó a Alejandro Fernández, candidato in pectore del PP en las próximas elecciones catalanas si el nacionalista gallego no lo impide o Arrimadas (¡) no acepta el envite.

En los speeches Redondo Terreros declaró que «esta será la semana más triste en la que se consumirá la traición a la Constitución (por la ley de Amnistía) y a todos los ‘libres e iguales’». El periodista S. Fidalgo dijo que ya se venden más periodistas que periódicos... Y la chica Isabel, representante de Tabarnia en Madrid, dijo que no podemos sucumbir ante quienes pretenden romper España y ante quienes les ayudan a hacerlo. Eso.

El menú incluyó ‘Pollo rustido del Prat con ciruelas, orejones y piñones’ (Buena descripción política de lo que acontece en los alrededores). Interesante comida, indeed.

Notas:

1- La Sidra Kane, nueva bebida tranding en Menorca y premio Lidera de PIME, ampliará su producción a raíz de una nueva plantación de manzanos en la finca Sa Marjal Vella de Fernando Vivó.

2- Okupas agrícolas: un propietario me contó que tenía un payés que dejó de trabajar sus tierras pero se quedó viviendo en es casat des lloc.

3- Órdago y provocación al presidente del IME por parte del catalanismo local.

4- ¿Por qué la cultura en nuestra isla debe entenderse exclusivamente desde los parámetros nacionalistas?

5- Chamberlain revisitado. La amnistía avivará el Procés: «si tenemos que elegir entre sumisión o conflicto, elegimos conflicto» (C.A.deToledo).

6- Atentos al próximo show Puigdemont. ¿Será antes o después de convocarse elecciones generales?

7 - ¿Y Begoña? ¿Y Paquita?