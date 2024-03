Benvolgut President del Consell, va ser un gran detall de cortesia per la seva part donar permís el passat dilluns en el ple a la presidenta del GOB, na Margarida Masferrer, per formular tot d’una la pregunta sobre la limitació de vehicles damunt l’Illa, a fi d’evitar la massificació turística que cada any va in crescendo.

La sala estava plena de ciutadans preocupats per aquesta deriva estival insuportable, que ens afecta a totes, no sols als residents que patim de mala gana una illa saturada de gent, sinó als propis visitants decebuts per aquestes agobiants aglomeracions per tot.

Menorca massificada no és Menorca. No és la imatge d’una Reserva de la Biosfera que ha de donar exemple de sostenibilitat. Vostè mateix ho va afirmar: no a un creixement indefinit.

I clar que no.

Tots els mitjans de comunicació, tots els telediaris ja se fan ressò d’aquestes temperatures extremes inusuals que estem patint. Tothom ja és conscient de l’escalfament global que ens obliga a canviar de trajectòria econòmica pensant en els nostres descendents. No, no podem créixer més, fins i tot hem de frenar aquesta economia basada en una indústria turística clarament insostenible.

La limitació de vehicles damunt l’Illa que ja imposa Formentera, que vol imposar Eivissa i que Menorca ja disposa de tots els requisits legals per implantar-ho no hauria d’esperar més.Tenim un excés de càrrega de visitants damunt l’Illa del 30 per cent els mesos de juliol i agost.

Insuportable. Insuportable. Va en contra de tota sensatesa. Sensatesa, per favor.

La bona notícia és la quantitat de ciutadans que vam assistir al ple veritat?