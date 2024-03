El 8M me motivó a volver la mirada atrás y pensar en la cuestión del derecho a voto de las mujeres. Por casualidad me topé con el gráfico que adjunto. Un mapa de 1913 de Estados Unidos mostrando los estados en los que las mujeres tenían derecho a votar (blanco), en los que no tenían (negro) y en los que tenían derecho solo para cierto tipo de elecciones. El autor mostraba su optimismo diciendo que el voto de las mujeres era un éxito.

En el mismo articulo se citaba como medida del éxito que ya había 8.557.308 mujeres que podían votar, esto en un país que en aquel momento tenia unos 97 millones de habitantes. Suponiendo que las mujeres fueran el 50% de la población, menos de un 20% de las mujeres podía votar. En aquel momento esto daba una visión optimista, ahora al verlo da mas bien horror. Las mujeres tuvieron que esperar siete años más para tener el derecho al voto en todo el país. Estados en que las mujeres tenían derecho a votar en 1913 (blanco), en los que no tenían derecho (negro) y estados en que tenían derecho solo a ciertas votaciones El problema es a dónde vamos ahora. Hace unos días el Partido Republicano eligió a Mark Robinson como candidato al puesto de gobernador de Carolina del Norte. Él había declarado: «Absolutamente quiero volver a los Estados Unidos donde las mujeres no podían votar». Unas declaraciones apoyadas por Trump, que afirmó que este candidato es dos veces mejor que Martin Luther King. Lo que aún resulta más difícil de creer es que Mark Robinson es afroamericano. ¿Cómo un negro después de las discrimination que han sufrido los suyos puede hacer una afirmación así? Y ¿cómo puede estar en el lado de Trump? El mismo Trump ha mostrado claramente su racismo cuando en un meeting en Arizona ha dicho que los inmigrantes que intentan entrar en Estados Unidos por la frontera sur no son personas, son animales. Lo peor es que prácticamente nadie de su partido lo critica. La enmienda 15 a la Constitución de Estados Unidos en 1870 dio el derecho de voto a todos los hombre independiente su raza. Las mujeres no lo tuvieron hasta la enmienda 19 en 1920. Pero con eso no se solucionó el problema del voto de las minorías raciales. Los estados que no estaban de acuerdo con ello empezaron a poner leyes que obstaculizaban ese derecho. Como por ejemplo poner impuestos a los votantes. Eso evidentemente para excluir a los sectores más pobres que estaban dominados por afroamericanos. Eso es solo un ejemplo de dificultades para votar. Hasta 1964 con la enmienda 24 no se prohibieron algunas de estas manipulaciones Además de estas enmiendas a la Constitución, en 1965 se publicó la Ley de Derechos Electorales que aseguró los derechos de voto para los ciudadanos adultos de todas las razas y géneros en forma de que esta ley federal hizo cumplir las enmiendas. Pero no fue suficiente. En los estados gobernados por el Partido Republicano siguieron poniendo trabas al voto de los ciudadanos de color, tanto afroamericanos como latinos. Una de las áreas en donde hay más dificultades es en el voto por correo y el alejar los centros de voto de las regiones en que viven ciudadanos no blancos. Pero no es solo estas restricciones. Los republicanos constantemente cambian el trazado de los distritos para que la mayoría sea blanca en todos. En algunos estados la forma de los distritos llega a ser ridícula. Incluso se ha hecho un alfabeto con estos distritos mostrando que muchos de ellos pueden representar las letras. El trabajo es constante por parte de los republicanos de bloquear el voto de la gente de color. Hay ahora dos leyes pendientes en el Congreso para evitar los obstáculos al voto, llevan ya casi tres años bloqueadas. Mientras haya mayoría republicana, no se moverán. Después de ver toda esa historia de bloqueos y palos en las ruedas, ¿ahora qué pasará? Con gente como Mark Robinson, y si Trump llega al poder, ¿veremos como se ponen trabas al voto de las mujeres? Viendo cómo evolucionan las cosas y cómo se esta poniendo el mundo de la política, todo es posible.