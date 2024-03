¿Se siente usted besado o le gustaría besar con más frecuencia? Semejante maniobra de aproximación al otro u otra no nace de la noche a la mañana, es necesario un determinado aprendizaje y una serie de tácticas que no todo el mundo posee. Hoy besamos a través de las redes y por Whatsapp como si fueran churros y no es de extrañar porque en Facebook es donde más fácil es tener amigos y amigas y por consiguiente, si usted es de los que tienen trescientos, a cien besos diarios, eche cuentas.

Ahora bien, si usted pertenece al grupo de esos que no es besado físicamente y con la asiduidad que desearía, le recuerdo que estamos en la temporada de los «besitos» ya saben, esos redondos caramelitos tan nuestros, transparentes y que en su interior llevan un trocito de yema de huevo o fruta confitada. Yo me compré hace un par de días una bolsa por 5 euros y que entran besito arriba o abajo como una docena. Con esa cantidad ya tiene usted garantizado el ósculo para unos cuantos días y, bien distribuidos y espaciados, hasta para un mes, aunque yo les aconsejaría que no alarguen excesivamente su uso porque como también ocurre con los otros, llegarían a empalagarle o hacerse demasiado pegajosos. Esperando que este consejo les haya servido para superar cualquier principio de inseguridad, trauma o de no sentirse lo suficientemente besucón, pasen una buena Semana Santa, puente o lo que sea.