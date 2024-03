La lliure elecció de llengua a les escoles s’està convertint en una pedra a la sabata per al Govern balear del PP. Una pedra que es va posar quan va signar l’acord de govern amb Vox i que no sap com se l’ha de treure. A hores d’ara crec que està més que clar que el PP no hi creu en una mesura, que, per altra banda, s’ha convertit en la raó de ser de la dreta més extrema. I com que el Govern no hi creu i veu que la seva aplicació és molt dificultosa i li pot generar molts problemes amb la comunitat educativa (tothom recorda el que va passar amb el TIL) està posant tota classe d’impediments perquè la cosa acabi en res.

Ara s’ha conegut l’esborrany del pla pilot i voluntari perquè aquesta mesura es pugui aplicar el curs vinent a Primària. El pla determina que per aplicar-lo ho han de demanar almanco el 20 per cent dels alumnes de la classe. La idea és que es puguin fer grups (segregats) amb un mínim de cinc estudiants per impartir una o dues assignatures en castellà.

Aquesta és una de les condicions, però no és l’única. La primera i la més important és que el centre demani acollir-se a aquest pla, el que implica en el cas de les escoles públiques que ho aprovi el claustre de mestres i el Consell Escolar, mentre que a les concertades ho pot decidir la titularitat del centre. En cas que el centre s’aculli i que hi hagi classes d’aquestes escoles que el 20 per cent dels alumnes demanin fer algunes assignatures en castellà, encara s’han de complir més requisits, com ara que el centre tingui espai suficient per dur-ho a terme. I no tots els centres tenen aules lliures. I després cal afegir, en aquest cas a càrrec de la Conselleria, la dotació de més mestres.

Amb tot, sembla que aquest pla està condemnat al fracàs, que és el que desitja el Govern del PP. Si fracassa té l’excusa davant Vox que ells ho han intentat i que han complert la part del pacte signat, però que no hi ha hagut demanda. El dubte és si Vox ho acceptarà o tornarà a posar en perill l’estabilitat del Govern, com ja va fer fa uns mesos per aquest tema. I no sé per què, però tenc la impressió que així ho farà. El temps dirà.