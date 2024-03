¿Cómo están queridos lectores? Para empezar quiero mandar, en este Jueves Santo, un afectuoso saludo y un abrazo a todos los vecinos residentes del centro de Ciutadella… perdón, creo que mi abrazo se va al aire y mi saludo a la nada, porque según publicó este mismo diario, hace unas dos semanas, el centro de Ciutadella ha sido presa de la gentrificación, del turismo termita, de los fondos buitres y ahora está hueca, casi sin familias que vivan en el casco antiguo y está lleno de hospedajes pijos, bares y segundas residencias de cayetanos de todo el mundo. La preciosa ciudad de poniente ha caído presa, como Venecia, Barcelona, Dubrovnik y tantas otras, de la especulación turística e inmobiliaria y en breve será una linda maqueta para uso y disfrute del señor turista.

Los vecinos de Ciutadella no están solos en esto, porque es toda nuestra Menorca la que sufre el precio salvaje de la vivienda, la ambición sin límite de los fondos buitres y la venta al sector servicios de todo nuestro músculo económico. Y mientras esta aberración de funestas consecuencias estaba pasando, saben de qué hablaban la mayoría de medios de comunicación… redoble de tambor, efectivamente, de la ocupación.

Machacaban una y otra vez con un problema irreal para despistar al personal del auténtico problema de la vivienda. Luego si escribo algo así como: «qué asco me dan los especuladores ya sean de viviendas, o de mascarillas», me dicen que no hay que ser tan bruto diciendo las cosas. Tócate los pies, nos roban la existencia y nosotros tenemos que ser melifluos ¿Quién es más cruel, el que juega al Monopoly con la vivienda, o el que escribe en un diario diciendo que ese especulador no se merece nada bueno? Pues eso.

¿Dónde están ahora los que se descojonaban de nosotros cuando decíamos que se podía morir de éxito y que había que parar y pensar antes de seguir en esa dinámica caníbal? Seguramente disfrutando de los beneficios que les ha dado tanta podredumbre moral. Y los medios de comunicación pelotas con el poder, comprados a golpe de subvención, que obligaban a sus periodistas a crear noticias fake de ocupación, ¡cuyas cifras son ridículas!, deberían parar rotativas, cerrar páginas web y quitar sus manos de la noble profesión periodística.

Los políticos que han tenido responsabilidades en vivienda han sido más inútiles que un casco de motorista de goma, que una bici con las ruedas cuadradas, o que una cerveza sin gas. Pasaron por sus cargos, se llevaron la pasta calentita y a vivir de sus chorradas prescindibles con discursitos más vacuos que el cerebro de un líder neoliberal. Ellos tienen mucha responsabilidad en que se alquilen tiendas de campaña en balcones para vivir por 600 euros al mes. La vivienda es un derecho constitucional, pero ellos han permitido que miles de ciudadanos sean desahuciados de sus casas, con una chulería insoportable.

Que este menorquín nacido en Carabanchel no es quién para decirle a la buena gente de Ciutadella, ni a nadie, lo que tiene que hacer, es una obviedad enorme. Este artículo era solo para mostrar mi rabia y mi pena de ver cómo le están robando el alma a nuestra Menorca a golpe de talonario. Cuando algunos quieran despertar del sueño dorado de la supuesta lluvia de euros será demasiado tarde y nos tendremos que comer las piedras de la paret seca. En fin, como buen ateo en lugar de rezar, me voy a abrir una larger Grahame Pearce que ya toca. Lúpulo y feliz Jueves Santo, o laico.

