Ring... ring... ring...

- Hola, bon dia en aquest dissabte de glòria i renovació.

- Hola, Bep. Som jo, en Bartomeu. En Bartomeu Cantallops.

- Cantallops! Quants anys han passat! Hi ha res de nou?

- No, tot és vell. Però sí. Fa dies que li don voltes. No sé a qui puc demanar consell i avui vespre he somiat o he recordat, no ho sé, aquell dia que vam anar a veure «Johnny cogió su fusil» al cinema de Sant Miquel. Te’n recordes?

- I tant, Tomeu. I que quan va acabar sa pel·lícula vam anar a pintar d’amagat símbols pacifistes a tots es transformadors de GESA. Ja haurà prescrit. Érem pacifistes, noltros. Però, Bartomeu, tot açò per què?

- Te diré. Fa una setmana vaig rebre una oferta d’una empresa que es diu Securitas War, que es dediquen a fer refugis antiguerra als soterranis de les cases particulars, diuen que són antifoc, antinuclears i autosuficients per dos anys. Els fan a mida i em demanen cinquanta mil euros més un percentatge per cada membre de la família. Ells se’n fan càrrec de tot, paperassa i aquestes coses. I hi estic donant voltes. Em van assegurar que tindria cobertura per Netflix i Amazon Prime. Al cap de dos dies em van tornar cridar per si voldria fer-me accionista de l’empresa. Diuen que els beneficis són segurs. I jo li don voltes. Tu que vas escriure un dia que llegies «Le Monde Diplomatique», que em podries dir si hi haurà guerra? Què diu en Ramonet? Que ara tot és roncar i roncar, però si després res, hauré perdut tots els estalvis.

- Bono, Tomeu. Fa estona que no llig «Le Monde», allò era per fer-me s’interessant a les reunions al Parlament. No sé què et puc dir. Sembla que ens ho volen vendre, cert. Per ara segueixen tots els passos. Un rere s’altre. Primer de tot: desacreditar sa política i es partits, promoure s’abstenció a partir de sa parcialitat de sa justícia i sa corrupció, evitar que es puguin formular discursos consistents i deixar que creixin ets ultraismes. En segon lloc, crear un horitzó de caos inevitable amb es canvi climàtic, sa sobrepoblació, s’aparició de noves plagues, sa culpabilització des moviments migratoris, es control des preus. En tercer lloc arriba sa fase de crear un enemic temible, terrible, horrible... a través de sa propaganda política. S’enemic s’ha de fer de manera que sigui extremadament perillós i que sa victòria sobre ell sigui una necessitat per sobreviure. Com més poderós és un país, per exemple Estats Units, més eines té per construir sa imatge de s’enemic, i per destruir-lo. Sa guerra contra Iraq desfermada per Bush n’és un exemple esfereïdor. Saddam Hussein no va ser una beata, però no tenia armes de destrucció massiva, que fou sa gran justificació per destruir l’Iraq i crear la inestabilitat on hi guanyen els de sempre, o sigui, fabricants, venedors i comissionistes d’armes. Ara, s’enemic és Putin, també perquè ell fa punts. Mira que diu el vell Borrell: que Putin encarna ses forces del mal, com si fos un personatge d’Star Wars. Des del muntatge de la CIA a sa plaça Maidan per fer caure al president Yanukóvich, democràticament elegit, Estats Units ha tingut es mateix objectiu: fer saltar a Putin. Si Putin fos comunista encarà hi haurien pogut afegir s’argument ideològic, però no. Però com que Biden, Trump i companyia són llests, organitzen guerres enfora perquè esquitxi en ets altres, que es veuran obligats a comprar-los armes i, després, a contractar crèdits per a la reconstrucció. Per açò fan que ets europeus facin es seu paper.

- Però, Rússia...

- Pensa per un moment que Rússia arribés a un acord amb Mèxic i instal·lés bases militars ben equipades amb la frontera sud. Trobes que ho permetrien? Ja vas veure que va passar a Cuba fa seixanta anys, es bloqueig encara dura. Idò, açò és el que fan ells: duen ses bases militars fins sa frontera amb Rússia. I tot açò costa diners i vides. Ses guerres i sa preparació de ses guerres són oportunitats de negoci per alguns. Jo crec que no hi haurà guerra, perquè, a diferència d’Iraq, Rússia sí que té armes de destrucció massiva. En la tercera fase, és fonamental fer créixer la por col·lectiva per justificar el rearmament.

- Però tothom diu que hi haurà guerra. Sa ministra Robles diu que s’amenaça és certa i que troba que sa societat és poc conscient; sa xerxa social X de s’Estat Major de la Defensa escriu: «Si queremos estar preparados para combatir en Europa del Este es fundamental la instrucción i el armamento». S’Estat Major de la Defensa diu a X que mos hem de preparar per sa guerra perquè la tenim al cap de cantó. Ursula von der Leyen cada vegada que ralla diu que mos hem d’armar més. Es president francès Macron afirma que no es pot excloure cap possibilitat i afirma que França podria enviar soldats a Ucraïna. Es ministre polonès d’Exteriors clama a sa preparació pel combat. S’Estat Major britànic diu que s’hauria de convocar es poble a lluitar si es declarés sa guerra amb Rússia. Es ministre de Defensa de Suècia, ara ja a l’OTAN, corrobora que s’ha d’actuar ara per augmentar sa resiliència del país en cas de guerra. Es ministre alemany, Boris Pistorius, va dir fa un mes que Rússia podria atacar qualque dia un país de l’OTAN i es diari alemany «Bild» ja dona detalls d’un pla de desplegament de soldats de l’OTAN. Borrell i companyia veuen espies russos per tot. Es cap de s’Estat Major de Canadà, Wayne Eyre, troba que encara que ara s’amenaça d’invasió russa és baixa, açò no vol dir que sa cosa no barati. Nils Andrea, cap de sa Intel·ligència (?) de Noruega considera que no s’ha de descartar una Tercera Guerra Mundial. «No hem de donar la pau com a segura i permanent», ha dit Rob Bauer, president des Comitè Militar de l’OTAN, que fa mesos que preparen ses més grans maniobres militars, Steadfast Defender 2024, a prop de sa frontera amb Rússia. Es Butlletí dels Científics Atòmics per a mesurar es risc de guerra nuclear deia que estam a 90 segons de s’aniquilació atòmica. Seria un no acabar, Bep.

- I com saps tot açò, tu?

- Sortia en es prospecte de propaganda que em van donar es de Securitas War.

- Bono, açò que dius és sa quarta fase: fer veure a sa gent que és inevitable una guerra nuclear. Ja fa anys que Marvel mos mostra aquestes guerres com si siguin còmics.

- Però Rússia pot envair Europa. Faig es refugi o no el faig?

- Rússia no es mourà si no li donem motius i a jo em sembla que hi ha líders mundials que tenen ganes que hi hagi guerra estesa a tota Europa, però açò no basta. T’imagines on seríem si tots ets esforços pes rearmament i sa creació de s’enemic s’haguessin dirigit a sa resolució diplomàtica des conflicte a Ucraïna?

- Però tu que faries, invertiries en Securitas War?, et faries es refugi antinuclear a casa?

- El que jo crec és que fa molta estona que es moviment pacifista internacional està adormit. Tal vegada és hora d’anar a pintar parets.