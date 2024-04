Està corrent per les xarxes un article del Diari.es sobre la contradicció entre la capacitat que té Menorca d’atraure cada vegada més visitants però en canvi no té la mateixa capacitat d’atraure més treballadors, precisament els que es necessiten per atendre aquest augment de visitants que arriben expectants pels atractius de la nostra illa.

Magnífic. Com s’aclareix aquesta paradoxa?

El motiu principal per la manca de treballadors de fora és l’elevat cost del lloguer dels habitatges.

Actualment moltes cases són destinades al lloguer turístic estacional, tant sigui d’una manera legal com il·legal, doncs dóna més rendiment econòmic i menys problemes que els lloguers de llarga durada. Tot plegat sustrau quantitat de vivendes a aquest lloguer de llarga durada fins i tot per professionals de la salut, de l’educació que juntament amb els professionals de l’hostaleria i restauració no troben allotjaments per venir a treballar.

Una greu paradoxa provocada per la saturació massiva que provoca el turisme.

Vivendes, carreteres, platges, restaurants…

Si li afegim les onades de calor, que segur ens arribaran aquest estiu després de les altes temperatures d’aquest hivern, tenim per davant un estiu ben tòrrid i ben frenètic. La bona notícia és que aquesta incòmode paradoxa segur que serà la millor contrapublicitat imprescindible per dirigir les passes cap a una economia local més diversificada. El 87 per cent de la nostra economia no pot dependre de la insostenible indústria turística. O no és així?

Amb menys visitants més vivendes buides per als residents.