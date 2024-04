Muchas veces he sentido envidia de los habitantes de los Países Bajos. Me gusta su selección de fútbol, el Ajax y el PSV ; los pintores Johannes Veermer, El Bosco, Rembrandt, Frans Hals, Van Gogh, Mondrian; el filósofo Erasmo de Rotterdam o el escritor Cees Nooteboom. Incluso me gusta el queso Gouda y durante un tiempo fui fan del ciclista Tom Dumoulin (ganó el Giro de 2017). Ahora además hay que añadir a la lista los supermercados Jumbo.

La cadena –que además patrocina el equipo de ciclismo homónimo– ha instaurado en 200 de sus hipermercados las llamadas ‘cajas lentas’. Son cajas en las que los usuarios pueden comprar tranquilamente y hablar un rato con los cajeros para combatir la soledad. Ahora que proliferan las cajas rápidas, los autopagos y los autopréstamos hay que saludar la iniciativa y recordar que eso es lo que ofrecen todos los comercios de barrio de casa: calidad y humanidad.