Fa poques setmanes vaig poder seguir a través d’internet, una sessió de l’Ateneu de Maó on van intervenir quatre ponents (Xavier Gomila, Rita Pabst, Gonzal Seguí i Tòfol Mus) i que tractava de la normativa de la zona de domini públic marítim-terrestre, amb un títol suggestiu i imperatiu: «Salvem na Nena, salvem les casetes de vorera».

El tema principal, com és natural, va ser el de les casetes de vorera del port de Maó i, a més de les interessants opinions dels contertulians, amb una destacada participació del públic assistent, em va sorprendre, especialment, l’aportació de Rita Pabst pel que fa referència al frondós bosc legislatiu i reglamentari vigent.

Per començar, pel que sembla, hi havia una llei de costes de l’any 1969 que va ser modificada en vàries ocasions, apareixent la llei 22/1988 (amb el seu reglament publicat al Reial decret 1471/1989) però que va ser modificada sensiblement per la llei 33/2003 i, posteriorment, per la llei 2/2013 i, finalment, el dia 29/08/2023 es va publicar la «Modificación definitiva de la ley de costas»- per cert, ja es veurà la validesa de la paraula «definitiva»-.

Entre tant, les pobres i sofertes «casetes de vorera» i per extensió, els pobres i soferts concessionaris de dites casetes, no llegint el BOE (Boletín Oficial del Estado) no s’anaven entement de l’embolic legal que s’estava coent a la capital del citat «Estado».

Tornant al tema en qüestió, sembla que la «Constitución Española» també hi té a veure en aquest sensible aspecte i, com és natural, cal saber el que diu la «Legislación Europea» al respecte.

També cal citar la «Orden APA» 527/2019, dedicada a «las nuevas relaciones de zones de producción de moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral espanyol» on per les Illes Balears només surt el «Puerto de Mahón» -Mallorca, Eivissa i Formentera no hi surten- i parla d’espècies tan conegudes com des de l’escopinya gravada fins el «erizo violáceo», passant per el «cohombro», el «mejillón» o la «almeja japonesa» (?).

Si a tot açò li afegim el traspàs de competències de gestió al Govern de les Illes Balears de l’any 2021, el lector podrà comprendre que el bordell ja és de dimensions colossals i les casetes, a fer punyetes, i els seus usuaris, també.

De totes maneres, un servidor que d’aquest tema no en sap res de res, puc dir que d’un camp com és l’energètic (i elèctric) en sé un poc i fa uns quants anys, em vaig dedicar a repassar el ja citat BOE per saber el volum de pàgines dedicades a l’energia en un únic any, i en vaig trobar més de 1.500.

Ja ho sabeu, si us costa dormir, repasseu el BOE, que és un somnífer de gran qualitat, i ho podeu fer de franc, atès que es publica cada dia per internet.