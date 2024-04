La guerra de Rússia contra Ucraïna, que dura ja més de dos anys, i l’exaltació de Vladimir Putin com a president de l’Estat per tercer cop, en un sistema que li permetrà ser al poder fins l’any 2036, ens endinsen en un món i una societat que els occidentals desconeixem. És per això que m’ha interessat molt la lectura del document acordat el passat 27 de març al «Congrés Mundial Rus del Poble» fet a la Sala dels Concilis Eclesiàstics del Temple del Crist Salvador a Moscou sota la presidència de Kiril, el Santíssim Patriarca de Moscou i de totes les Rússies, que duu com a títol «El present i el futur del Món Rus».

El document eclesiàstic és llarg, però n’he fet una síntesi mantenint les paraules textuals perquè val la pena llegir-lo per entendre moltes de les coses que estan passant avui en aquell gran país, el més extens del món.

L’OPERACIÓ MILITAR ESPECIAL (OMS). - L’operació militar especial representa una nova etapa de la lluita nacional-alliberadora del poble rus contra el criminal règim de Kíev i el col·lectiu Occidental que el suporta, duta a terme a les terres del Sud-Oest de Rússia des de 2014. Durant l’Operació militar especial, el poble rus defensa amb armes a la mà la seva vida, llibertat, estat, identitat civilitzadora, religiosa, nacional i cultural, així com el dret a viure en la seva pròpia terra dins dels límits d’un únic Estat Rus. Des d’un punt de vista espiritual i moral, l’operació militar especial és una Guerra Sagrada, en la qual Rússia i el seu poble, protegint l’espai espiritual únic de la Santa Rússia, compleixen la missió d’«El Redemptor», protegint el món de la pressió de la globalització i la victòria de l’Occident caigut en el satanisme.

Després de la finalització de l’Operació militar especial, tot el territori de la Ucraïna moderna hauria d’entrar en la zona d’influència exclusiva de Rússia. La possibilitat de l’existència en aquest territori d’un règim rusòfob, hostil a Rússia i al seu poble, així com d’un règim polític controlat des d’un centre exterior hostil a Rússia, haurien de ser completament eliminats.

EL MÓN RUS. - Rússia és la creadora, el suport i la defensora del Món Rus. Les fronteres del Món Rus com a fenomen espiritual i cultural-civilitzador són significativament més àmplies que les fronteres estatals, tant de la Federació Russa actual com de la gran Rússia històrica. A més dels representants del món rus dispersos per tot el món, el Món Rus inclou a tots aquells per a qui la tradició russa, les relíquies de la civilització russa i la gran cultura russa són el valor suprem i el sentit de la vida.

El sentit suprem de l’existència de Rússia i del Món Rus creat per ella és la seva missió espiritual: ser el «Redemptor» mundial, protegint el món del mal. La missió històrica consisteix a derrocar repetidament els intents d’establir una hegemonia universal en el món, intents de subordinar la humanitat a un únic principi malèfic.

POLÍTICA EXTERIOR. - Rússia ha de convertir-se en un dels principals centres del món multipolar, que lideri els processos d’integració i procuri la seguretat i el desenvolupament estable en tot l’espai postsoviètic. Essent un centre geopolític d’Euràsia, situat en la intersecció dels eixos globals Oest-Est i Nord-Sud, Rússia ha de regular el balanç d’interessos estratègics i actuar com a baluard de seguretat i ordre mundial just en el nou món multipolar. La reunificació del poble rus ha de ser una de les tasques prioritàries de la política exterior de Rússia. Rússia ha de tornar a la doctrina de més de tres segles de la trinitat del poble rus, segons la qual el poble rus abraça grans russos, petits russos i bielorussos, que són branques (subètniques) d’un sol poble, i el concepte de «rus» abasta tots els eslaus orientals, descendents de la històrica Rússia. A més del reconeixement i desenvolupament en la ciència nacional, la doctrina de la trinitat ha de rebre una consolidació legal, convertint-se en una part inseparable del sistema legal rus. La trinitat ha de ser inclosa en la llista normativa de valors espirituals i morals russos i rebre la corresponent protecció legal.

POLÍTICA FAMILIAR I DEMOGRÀFICA. - La principal amenaça a l’existència i desenvolupament de Rússia és la catàstrofe demogràfica que el nostre país està experimentant. Per a la supervivència al segle XXI i la preservació de la sobirania i de la pròpia identitat civilitzadora de Rússia, és necessari un creixement natural estable, i també intensiu de la població. La solució d’aquesta tasca és impossible sense el renaixement a Rússia de la tradicional família nombrosa, així com dels valors familiars tradicionals.

L’Estat ha de prendre mesures exhaustives per protegir la família i els valors familiars de la propaganda de l’avortament, el llibertinatge sexual i la promiscuïtat, així com la sodomia i diverses perversions sexuals. La castedat i la virtut tradicionals del poble rus han de tornar a la societat russa. Tota la cultura nacional, sobretot la massiva, ha de treballar per crear a la societat el culte a la família, la fidelitat matrimonial, la paternitat responsable, així com l’atractiu de la vida familiar.

L’actitud de la societat russa cap a l’avortament ha de ser canviada de manera fonamental. La justificació de l’avortament intencionat, que porta a l’epidèmia actual d’avortaments, ha de ser aturada. Han de ser desenvolupades i adoptades esmenes a la legislació federal que prohibeixin la propaganda, així com la incitació a l’avortament en absència d’indicacions mèdiques o socials. Per a la comissió dels actes esmentats, ha de ser introduïda la responsabilitat administrativa i penal.

POLÍTICA MIGRATÒRIA. - El flux massiu incontrolat de mà d’obra estrangera porta a la reducció dels salaris de la població autòctona i al seu posterior reemplaçament per emigrants en molts sectors de l’economia nacional. El flux massiu d’emigrants, que no parlen rus i no tenen les nocions adequades de la història i cultura russes, i per tant, no són capaços d’integrar-se a la societat russa, canvia l’aspecte de les ciutats russes, provocant la deformació de l’únic espai legal, cultural i lingüístic del país.

Les principals prioritats de la nova política migratòria de la Federació Russa han de ser: la protecció de les famílies russes, els seus drets socioeconòmics i interessos; la creació de condicions que garanteixin l’ocupació dels ciutadans de la Federació Russa, així com un alt nivell d’ingressos de les famílies russes; la protecció de la identitat civilitzadora russa i la unitat de l’espai legal, cultural i lingüístic del país.

EDUCACIÓ I CRIANÇA. - Els programes educatius nacionals, així com els programes d’educació han de ser purificats de les concepcions i ideologies destructives alienes al poble rus i perjudicials per a la societat russa, sobretot dels occidentals. Ha de ser desenvolupada i implementat en l’ensenyament nacional de disciplines socials i humanístiques un nou paradigma social i humanístic que es basi en la identitat civilitzadora russa i els valors espirituals i morals tradicionals russos.

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC. - Els principals objectius de l’economia nacional han de ser l’augment del benestar real de les famílies russes, l’augment del nombre de llocs de treball, assegurar l’augment de la natalitat, poblar i desenvolupar els vastos espais russos, assegurar la sobirania i la capacitat de defensa del país, així com la competitivitat de les tecnologies russes, béns i serveis tant en el mercat intern com en l’extern.

Amb aquest panorama ideològic de l’Església russa, és evident que el maridatge entre l’altar i el tron -entre Kiril i Putin- és perfecte.