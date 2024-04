No es que sea la pregunta del millón, pero sí que se le debería poner toda la atención posible. Seguramente usted conocerá como yo a más de uno y a más de cien que son raritos a matar. Normalmente suelen ser individuos que se creen perfectos y que los raros son los demás.

Bendecidos por las hadas de la estupidez o creyéndose portadores de la única verdad, no tienen otro afán que dedicarse a convencerte para que seas como ellos. Hay quienes ya nacen así, otros se hacen a base de prácticas y otros tantos son imbuidos por fuerzas externas que los preparan para la lucha del día a día. Si caes en sus trampas, estás listo, te masacraran hasta la saciedad con chorradas como por ejemplo qué cantidad de mantequilla debes poner sobre las tostadas de tu matutino desayuno y en qué dirección es mejor extenderla y, después de haberte pasado quince días desayunándote de tostaditas, tener la muñeca medio dislocada y tus neuronas desgastadas, seguro que luego te dirán que ese placer degustativo no te conduce a nada y que lo dejes o reduzcas. Pero qué sabrán ellos, insulsos mozalbetes, lo que es un gustillo como ese.

No me extraña que ese meteorito que cruzó sobre Menorca algunos pensasen que era un OVNI que venía a secuestrar a algún rarito de esos, pero no, fallaron y pasaron de largo, otra vez será.