Israel celebró los seis meses de su operación de exterminio de palestinos atacando el Consulado de Irán en Damasco, y matando a 13 altos cargos iraníes que por allí andaban, a fin de que si el odioso régimen iraní responde con alguna barbaridad, ello expanda las matanzas y obligue a intervenir en la guerra a EEUU, que se ha mostrado algo remolón últimamente. Así que Biden, temeroso de perder las elecciones por su firme apoyo al mencionado exterminio (por hambre), reprende paternalmente a Israel por asesinar a cooperantes humanitarios, y tomando nota del aviso, Netanyahu bombardea Damasco para forzar las represalias de Irán, que se lo está pensando, y así disipar las vacilaciones de los norteamericanos. Cosas de la guerra, dijo el líder israelí a propósito de los cooperantes difuntos. Porque las guerras, si les das tiempo, siempre escalan y se dilatan, nunca remiten. Y medio año es mucho tiempo.

Cuando la invasión rusa de Ucrania, que debía ser otra operación militar rápida, cumplió su primer medio año, ya los expertos pronosticaron que Putin había fracasado y no lograría sus objetivos. Porque ciertas cosas, o las despachas en dos meses de ruido y furia, o se complican exponencialmente, se multiplican y acaba implicado todo el mundo. A no ser, claro está, que como parece en el caso de Israel, el objetivo sea precisamente ese. La escalada, la implicación de EEUU con ejércitos y no sólo con armamento, puesto que terroristas de Hamás hay en todas partes, a millares, incluso la ONU es según ellos un hervidero de terroristas antisemitas. Imposible acabar con todos sólo en Gaza y Cisjordania, es preciso expandir el campo de operaciones. Cierto que tras medio año de matanzas, los mismos expertos ya dicen que Israel ha fracasado en todo, ni siquiera consiguió liberar a los rehenes cautivos, si es que existen todavía, y sus intentos de crear un colapso total en la zona, con o sin el apoyo de sus socios americanos, si bien recuerdan mucho la hazaña bíblica del juez Sansón, derribando el templo y matando con él a diez mil filisteos, no está de más recordar también cómo quedó Sansón. Total, que medio año después, ahora todo depende de lo que hagan los clérigos iraníes.