Les guerres necessiten armes però les armes necessiten guerres.

La indústria armamentística necessita guerres per seguir sent la indústria que més beneficis dóna als seus inversors. Les accions d’aquesta indústria estan pujant gràcies a la guerra d’Ucraïna i gràcies a tots els conflictes bèl·lics actualment en marxa. Per donar negoci cal que hi hagi moviment de gènere. Així és, les guerres són un negoci per molta gent i cap guerra té l’honestedat de confessar que mata per robar. I així va el món, amb una escalada probèl·lica pel negoci que representa.

Segons la prestigiosa revista científica «Nature», només amb la meitat del pressupost mundial en armament, que es calcula en la irrisòria xifra de 2,6 bilions de dòlars, es podria mitigar la crisis climàtica, però no, seguim apostant per l’increment d’aquest pressupost pressionats per l’OTAN que és el braç executor de la indústria armamentística, perquè cal seguir donant beneficis.

I una altra d’escandalosa, el consum de combustibles fòssils necessaris per la fabricació de l’armament, pel manteniment dels exèrcits i pels conflictes bèl·lics, representa quasi el 30% del consum global. Això vol dir també el 30% dels gasos d’efecte hivernacle.

Inacceptable!

Un aplaudiment a totes les associacions que han decidit ressuscitar la plataforma Menorca per la Pau. Cal apostar per la pau, treballant per la pau també ajudem a mitigar el canvi climàtic, i ajudem a construir un món més just i solidari. Ens ho creiem?

OTAN no. Bases fora.