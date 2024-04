A partir de la canonización de Fray Junípero Serra, en 2015, comenzaron a levantarse indigenistas en contra de la obra evangelizadora del santo y sus frailes franciscanos, acusándoles de maltratadores y agresivos con el medio ambiente e incluso genocidas. Estas descalificaciones no responden a la realidad y las cifras hablan por sí mismas: de 150.000 nativos, antes de 1845, se pasó a solo 30.000 en 1870. La población no se diezmó en el tiempo de los franciscanos, sino en los de la fiebre del oro. La leyenda negra de California se puede relacionar con el temor de la toma de conciencia por parte de los hispanos, cada vez más numerosos, que podría volverse contra el dominio norteamericano (Marcelo Gullo, Espasa, 2023). Resulta impresentable que en la Universidad de Stanford y en ciudades californianas, se hayan destruido estatuas del franciscano mallorquín.

En 1769, Fray Junípero, fundó la primera misión franciscana en San Diego (misión que conserva una almazara de madera traída de Petra-Mallorca), cabeza de una lista de nueve que fundaría el mallorquín en la alta California después de doscientos años de un relativo abandono de aquel territorio, estableciendo también misiones en San Carlos de Monterrey y en la Bahía de San Francisco, introduciendo un modelo de poblamiento y de humanismo evangelizador. El 28 de agosto de 1784, Junípero murió en la misión de San Carlos Borromeo del Carmelo, en la actual Carmel by the Sea, rodeado del afecto de los indios a los que convirtió a la fe católica; y sus restos descansan en la basílica de esta misión. La mayoría de los californianos estadounidenses han venerado a Fray Junípero, considerado fundador auténtico de California y elegido representante de California en el hall del Capitolio. Junípero era experto en pensamiento lulista y de joven había sido profesor de filosofía.

En la UT de Austin estudié Teoría del Desarrollo económico y en la UC de San Diego investigué historia económica de España contemporánea. He seguido de cerca la fuerza creciente del hispanismo y de la cultura española en EEUU. Tras los ataques a Colón, Ponce de León, Fray Junípero Serra, Cervantes, etc., se impone reivindicar la herencia cultural hispana de EEUU y recordaré la Campaña Respect Hispanic Heritage, expresada en 10 puntos por The Hispanic Council, que transcribo a continuación:

1. La historia de Estados no puede entenderse sin la aportación hispana. Más de 500 años de presencia hispana han generado un legado imborrable que forma parte de la identidad actual de EEUU.

2. España fue el país que más protegió a los nativos americanos. Es innegable que hubo excesos y violencia, que las autoridades españolas persiguieron y condenaron, pero España fue el primer país, desde 1512, que impulsó leyes que protegían a los nativos, que tuvieron los mismos derechos y deberes que todos los españoles.

3. El mestizaje, clave en el desarrollo de la cultura hispana. A diferencia de otros países, si algo diferenció el modelo español en América fue la política de integración y mestizaje.

4. Muchas ciudades de EEUU tienen un origen hispano. Ciudades como Los Ángeles, San Diego, San Antonio o San Francisco no se pueden concebir sin su rico legado cultural hispano, esenciales para entender su historia y su identidad.

5. La herencia hispana está presente en los símbolos de Estados Unidos y ciudades, así como sus escudos, tienen su origen en el legado español e hispano del país, en los que puede verse claramente su herencia hispana.

6. Del dólar a los cowboys. Elementos esenciales de la cultura de EEUU tienen su origen hispano, lo que muestra la estrecha relación entre ambos países.

7. El español hoy es la segunda lengua más hablada de EEUU. El español fue el primer idioma no nativo hablado en territorio estadounidense, desde la llegada de Ponce de León a Florida en 1513. Desde entonces, ha sido hablado de generación en generación por millones de personas en EEUU.

8. España y los hispanos jugaron un papel esencial en la independencia de EEUU. Personajes españoles como Bernardo de Gálvez, Fernando de Leyba o Diego de Gardoqui contribuyeron de forma esencial a la independencia de EEUU, así como miles de soldados hispanos.

9. Juzgar la historia con los parámetros sociales y culturales actuales es un error. Cada época tiene sus contextos sociales, culturales y éticos que es necesario conocer para valorar el pasado de manera justa. El no hacerlo así nos lleva a la manipulación histórica.

Y 10. La aportación de España América merece la pena ser reivindicada por todo el legado cultural, social, lingüístico, institucional y demográfico que generó. España, con sus luces y sombras, promovió la cultura hispana que hoy forma parte de las señas de identidad de millones de personas a ambos lados del Atlántico.

Entre 1769 y 1777, ciudades de la Florida, como San Agustín, fundada por menorquines, fueron muy útiles por la recuperación de la Florida para la Corona de España y también facilitaron la independencia de las trece colonias de Inglaterra, siendo partícipes del nacimiento de Estados Unidos.

1 En homenaje a David Ringrose, Richard Herr, Nicolás Sánchez-Albornoz, Earl J. Hamilton, Gabriel Jackson, Stanley G. Payne, Juan Linz, Edward Malefakis, Joan C. Ullman, Burnett Bolloten, Carolyn Boyd y tantísimos más historiadores hispanistas norteamericanos, desde Washington Irving y Charles Lummis a nuestros días.