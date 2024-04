De cada vegada tendim a infantilitzar més els adolescents. Sembla que hi ha por que tornin adults. Ens passa als pares i es tradueix també en la legislació. Els darrers anys s’ha endarrerit l’edat per poder fer moltes coses. Algunes, lògiques. Abans, per exemple, es podia beure alcohol i fumar a partir dels 16 anys. L’educació només era obligatòria fins als 14, i en aquesta edat es podia treballar. En l’actualitat, no es pot beure ni fumar fins als 18 anys, hi ha l’obligatorietat educativa fins als 16, no es pot fer feina fins aquesta edat, i, així i tot, quan es pot fer, hi ha moltes limitacions. Un adolescent no pot votar fins que sigui major d’edat, però en canvi sí que pot casar-se, tenir relacions sexuals, conduir una moto o com he dit pot començar a fer feina.

Ara s'ha tornat a obrir el debat sobre si s'hauria de poder votar a partir dels 16 anys. I ho ha posat damunt la taula la mateixa ministra de Joventut, Sira Rego (de Sumar), que defensa avançar l'edat de votació. Una proposta, que ja ha anat fins a tres vegades al Congrés i sempre s'ha acabat tombant. De moment no té ni el suport del PSOE, malgrat que quan era a l'oposició es va mostrar a favor d'aquesta iniciativa. Un dels arguments més estesos per continuar així és que els joves de 16 i 17 anys no estan preparats i encara no entenen prou de política, és a dir és un allò d'evitar que «votin malament». Un discurs semblant al que es deia fa 90 anys amb el sufragi femení. I precisament és el contrari, donant la possibilitat de votar, faria que igual comencessin a interessar-se més per la política. Hi ha alguns països europeus que ja permeten que els joves menors d'edat puguin votar. De fet, en les pròximes eleccions al Parlament Europeu podran dipositar el seu vot els adolescents de 16 i 17 anys d'Alemanya, Àustria, Bèlgica i Grècia, entre altres. Té sentit que si en 16 anys poden treballar, i per tant pagar impostos, és lògic que també puguin decidir qui i com gestiona els doblers que ells han aportat. Però a Espanya de moment hauran de continuar esperant fins que facin els 18 anys. No sigui que s'equivoquin.