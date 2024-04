Cómo están, queridos lectores? Espero que tan panchos. Es decir, espero que estén como los cínicos de la Antigua Grecia con el gran Diógenes Laercio como referente. No confundir con los cínicos de ahora, que son mala gente y solo se merecen el emoticono de la carita amarilla que vomita. Porque si consiguen llegar a un estado de cierta tranquilidad ya tendrán mucho más que los mil millonarios del mundo que están cagaditos de miedo porque saben que la parca con su guadaña tarde o temprano les alcanzará y no hay mansión blindada, ni ejercito de guardaespaldas que la pare. Es la biología, amigos.

Y no es una afirmación de articulista rabioso, ¿saben por qué sabemos que los mil millonarios tienen el culo apretado con el tema de la inevitable muerte? Pues porque se están gastando lo que no está escrito en buscar formulas de eterna juventud y longevidad. Sí señoras y señores, los muy ricos del deforestado y fachalizado planeta Tierra han puesto el caño gordo del money al servicio de científicos que les prometen estar eternamente jóvenes, o durar más que Matusalén, que dicen que vivió 969 años; seguro que le quedó una buena paguita, aunque los neoliberales quieren que coticemos 900 años para que nos quede un mendrugo de pan al día, o mejor, que nos muramos por abandono, que es lo que mejor se les da a toda esa cohorte de corruptos psicópatas.

Peter Thiel, el muy millonario fundador de PayPal, dijo esta chorrada hace ya unos añitos: «Mucha gente dice que la muerte es natural, que es solo parte de la vida, y creo que nada puede estar más lejos de la verdad». Por eso el bueno de Peter le mete los dólares a puñados, a millones de puñados, a la empresa Unity Biotechnology que desarrolla fármacos para que seas más longevo que Jordi Hurtado.

Larry Ellison, podrido de pasta tras fundar Oracle, soltó otra perla para enmarcar: «La muerte nunca ha tenido sentido para mí. ¿Cómo puede una persona estar ahí y luego, simplemente, no estar?» Millonario es, pero muy listo no parece. Pues bien, el bueno de Larry metió más de 300 millones de dólares en investigaciones contra el envejecimiento. Mira, si hubiera gastado esa pasta en comida hubiera evitado la muerte de muchos seres humanos. Qué tonterías digo, pedirle empatía a un plutócrata, a quien se le ocurre, «so bobo».

Mark Zuckerberg, fundador de la red de cotilleos para boomers, Facebook, y con más de 51 mil millones de patrimonio, dijo: «Lo que más me interesa... ¿Qué nos permitirá vivir para siempre?». Así que el bueno de Mark arrimó el hombro con otro chorros de millones para premiar a quien investigue eso de alargarle la vida. Como funcione igual que un JesExtender alargando un pene lo lleva claro.

Jeff Bezos, el señor con más de 100 mil millones de patrimonio y que les da a sus empleados antiinflamatorios para que no les duela la explotación, ha metido su manguera de pasta para: «reclutar a un grupo de científicos que podrán investigar cómo envejecen las células y cómo revertir ese proceso». El bueno de Jeff quiere vivir para siempre, pero le vamos a hacer un spoiler, Jeff te vas a morir, quieras o no, vas a palmar, asúmelo y relájate.

La lista de mil millonarios que no quieren irse al más allá porque en el más acá se creen dioses no me cabe en 3.500 caracteres. Pero quédense con la catadura moral de los que amasan billetes al más puro estilo tío Gilito. La desigualdad la naturalizan para dormir tranquilos, pero lo de morirse, como que no lo ven. Es difícil ser más arrogante. Lúpulo y feliz jueves.

