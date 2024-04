«Estem venuts» és una expressió col·loquial que fem servir per dir que ens sentim enganyats, frustrats o decebuts perquè s’ha actuat de manera poc fiable.

En l’àmbit polític s’empra molt. Per acusar la part tècnica arran d’un informe, o per una mala praxi. I aquest mateix funcionariat també ho diu dels dirigents: «final de mandat, venuts, queda la patata calenta».

Les obres de l’antic Verge del Toro per aconseguir un centre sociosanitari són un viatge pesat i tortuós. Primer va viure una etapa fantasmal (2007-2014), i després l’ajuntament de Maó (2015) va decidir paralitzar la reversió dels terrenys a la Seguretat Social feta per l’anterior equip municipal. Ara apareixen més deficiències, i s’anuncien més de 28 milions d’euros en restaurar un edifici que nou ja estaria en funcionament.

Aquesta columna sempre ha defensat la construcció d’un centre sociosanitari per a persones majors amb dependència, per a les que tenen requeriment mig i alt, amb demència, centre de dia per a persones amb diversitat funcional majors de 65 anys... perquè hem allargat la vida, però no hem previst el pla d’assistència d’acord amb les necessitats. I agraïa la ubicació idònia, però posava en dubte la seva verticalitat. La meva observació era enderrocar-lo i plantejar nova construcció.

El Govern balear eliminarà la comissió de medi ambient, i la d’anticorrupció amb 205 denúncies pendents de tramitació. Lamentablement, semblem «venuts» amb tants temes.