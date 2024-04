Si has elegit un bon llibre,

has elegit un bon amic,

hauràs adquirit més saviesa,

un cop te l’hagis llegit.

Sa festa des dia des llibre,

cada any has de celebrar,

anant a una llibreria,

per algun llibre comprar.

Si has comprat un bon llibre,

has fet una bona inversió.

has invertit en cultura,

res podies fer millor.

Jo pens que ho ha de ser,

cada dia sa festa des llibre,

per qui ens resulta ser un plaer,

tant es llegir com s’escriure.

Bon Sant Jordi 2024!