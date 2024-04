El 8 d’abril, qui va ser president del Consell Insular entre 1991 i 1995, el Sr. Joan Huguet, publicava en aquest diari l’article «Sánchez y su proyecto de poder». És el darrer dels articles que inflen el relat deslegitimador contra el Govern de Pedro Sánchez que ha posat en marxa el Partit Popular a tota Espanya.

Espanya és una democràcia i pens que la gran majoria dels ciutadans i les ciutadanes ho sabem. Elegim, a través d’eleccions lliures i justes, els nostres representants als parlaments qui, alhora, investim els presidents dels governs i votam les lleis. No crec que ningú que se situï al centre o al centredreta es pugui creure seriosament que el Govern d’Espanya està acabant amb la democràcia com diuen i repeteixen els membres del Partit Popular, com per exemple el Sr. Joan Huguet al seu article. L’estratègia del PP és fer tot aquest renou per treure protagonisme a Vox i atraure votants de l’extrema dreta de cara a les eleccions europees del 9 de juny.

El problema d’aquesta estratègia és que deslegitimar les institucions de la nostra democràcia és travessar un Rubicó. Correm el perill d’arribar a un punt de no tornada. De fet, l’estratègia actual del PP l’han emprat des de Chávez a Veneçuela fins a Trump als Estats Units, passant per Orban a Hongria, Bukele a El Salvador, Ortega a Nicaragua o el Partit de Llei i Justícia a Polònia. Deslegitimar les institucions democràtiques no és ni de dretes ni d’esquerres, però sí que és molt poc democràtic. Qüestionar constantment les institucions és qüestionar la Constitució, perquè és la Constitució el que estableix tots els procediments pels quals elegim aquestes institucions. Si el PP i el Sr. Huguet en el seu article qüestionen la legitimitat de Pedro Sánchez com a President del Govern o de Francina Armengol com a presidenta del Congrés, el PP i el Sr Huguet qüestionen la Constitució espanyola. O quan Esteban González Pons va dir que el Tribunal Constitucional era «el càncer» d’Espanya, el que qüestiona és la Constitució espanyola. La majoria de diputats del Congrés vam elegir Francina Armengol com a presidenta de la cambra i la mateixa majoria vam investir Pedro Sánchez president del Govern. Una majoria legítima que emana del resultat de les eleccions generals del 23 de juliol i que, per cert, representa 12,6 milions de votants, un milió i mig més que els que representen PP i Vox. Posar en dubte açò és no respectar el resultat electoral, la voluntat de la majoria dels votants i, en definitiva, el procés que estableix la Constitució. Pel bé de la nostra democràcia, és urgent que el PP deixi d’atacar la Constitució i la comenci a acatar, perquè fa cinc anys que la incompleix. Fa cinc anys que el PP bloqueja la renovació dels membres del Consell General del Poder Judicial que han de ser nomenats a proposta del Congrés i el Senat amb el suport de tres quintes parts dels diputats i senadors, com diu l’article 122 de la Constitució. Per acabar, ja que parlam de la legitimitat dels governs, saben quin tipus de govern pens que té molt poca legitimitat? Aquell que se sosté en el transfuguisme. Segons el Pacte Antitransfuguisme, un trànsfuga és una persona que ostenta un càrrec públic i, sense dimitir, abandona el partit polític que l’ha permès obtenir aquest càrrec públic. El transfuguisme és essencialment antidemocràtic, perquè suposa un engany als ciutadans i ciutadanes que t’han votat. A Menorca hem conegut, malauradament, algun exemple de transfuguisme. El més clamorós, precisament, és el que va donar al Sr. Huguet la presidència del Consell, quan Jaume Peralta, conseller elegit dins la llista del PSOE, el 1991 va donar suport a una moció de censura contra el president socialista Albert Moragues i per entregar la presidència a Joan Huguet. Així que el Sr. Huguet, que va ser president gràcies al transfuguisme antidemocràtic, avui qüestiona la legitimitat d’institucions que han seguit tots els processos que marca la Constitució. «Cosas veredes, amigo Sancho».