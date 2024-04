Després de tres visites i una cua de dues hores, he aconseguit passar la ITV a Maó. La tenia caducada des del gener. Vaig demanar cita amb mesos d’antelació (l’agost passat), però no n’hi havia cap de disponible fins un any més tard. Ningú em va avisar que podia avançar-la, però vaig anar a provar sort. No volia continuar circulant amb aquesta infracció, haver de donar explicacions a un policia si m’aturava o batallar amb l’asseguradora si tenia un accident. Ara ja no hi ha ni web per demanar la revisió de l’any qui ve, ni tampoc em deixen demanar hora. Imagin que hauré de repetir la mateixa història.

Hi ha cartells a l’estació de la ITV que demanen respecte per als treballadors. Segur que han hagut de patir situacions desagradables amb conductors que han perdut els papers. En el meu cas tots van actuar amb professionalitat, des de la recepció fins a l’inspector, i jo vaig respondre amb el mateix respecte. Els responsables del caos en què s’ha convertit aquest servei no són ells, sinó TÜV Rheinland Certio i el Consell.

El conseller de Mobilitat, davant l’incompliment reiterat del contracte, ha actuat de portaveu de l’empresa concessionària, acceptant les dades manipulades de la llista d’espera -si es tanca la web i no s’admeten noves reserves, com no ha de baixar?- i ha arribat a assegurar que els conductors que circulen amb la ITV caducada per no tenir cita són una «minoria residual». Ni una paraula de sancions per l’incompliment dels compromisos de Certio amb la institució.

La incapacitat operativa del Consell ha obligat a prorrogar un any més la concessió a una empresa que s’ha demostrat igualment incapaç per gestionar la ITV. L’any 2018, la Conselleria de Mobilitat va adjudicar el concurs a Certio perquè era qui prometia el cànon econòmic més alt a la institució. Una curiosa forma d’avaluar un servei públic. A veure si les noves bases, almanco, posen el focus on toca: en la millor oferta tècnica.