Tambors de guerra estan sonant cada vegada amb més rotunditat. Tota la premsa unànimement s’està fent ressò de l’escalada militar en tot el món. El món s’està armant fins a les dents, assegurava un mitjà de comunicació conegut. La despesa militar aquest any ha pujat a l’estratosfèrica xifra de 2,3 bilions d’euros. Quasi un 7 per cent més que la inversió de l’any passat, també una xifra milionària, com també ho eren les dels anys anteriors. La indústria armamentística mou molts, que molts diners. És la indústria que dona més beneficis als seus inversors. Amb els conflictes bèl·lics actuals les accions de les empreses d’armament estan eufòriques. Cal saber-ho, les guerres són un negoci. I la seva indústria a més d’armes fabrica guerres.

Recentment, la prestigiosa revista científica «Nature» va publicar un estudi a on assegurava que només amb la meitat d’aquest pressupost es podria mitigar la crisi climàtica, i segurament donaria per donar una renda bàsica universal per tothom.

Ah! I amb l’altra meitat bastaria per exterminar-nos un parell o tres de vegades. Fan falta tantes armes? Clar que sí, per fer negoci.

Us podeu imaginar tots aquests diners invertits en aliments, educació, sanitat, vivendes i mitigar la crisi ambiental? Seria el gran negoci de la pau. Tothom seria molt més feliç, veritat? Us ho podeu imaginar? O us és més fàcil imaginar que estem condemnats a l’extermini mutu i que l’extermini mutu és el nostre destí? La plataforma Menorca per la Pau, aposta pel negoci de la pau.

No a l’OTAN, bases fora.