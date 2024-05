Normalmente apunto y recolecto los datos para escribir estos artículos de los martes durante los fines de semanas previos, es decir entre el viernes por la tarde y a lo largo del sábado que es cuando ‘filmo una primera toma’. Después, los domingos, ya los redacto seriamente, para maniatarlos y mandarlos el lunes a primera hora. Pero en esta ocasión, y con la venia de quien puede concedérmela, he podido retrasar unas horas esa entrega para poder atender y sobreponerme al anunciado sermón de Sánchez de este lunes 29 después de su Carta sísmica de la pasada semana.

Veamos las cosas. El pasado miércoles 24 estuve unas pocas horas en Barcelona para tratar asuntos impropios aunque personales. Un amigo me invitó a comer en Gresca, uno de los restaurantes de moda de la ciudad. Y fue allí donde, rodeados de gentes amables obsesionadas con Madrid, nos enteramos de que un juez había admitido a trámite una denuncia (que no querella) contra la empresaria Begoña Gómez, actual señora del pensador Sánchez Pérez-Castejón. ‘Ello significa que, de entrada, el juez instructor otorga al menos un mínimo de verosimilitud a la denuncia, y concede relevancia penal a los hechos denunciados en caso de que resultaran probados: de lo contrario, habría archivado inmediatamente’.

La denuncia, como muchas otras, se basa, al parecer, en noticias publicadas en la prensa que, a juicio de la sensatez judicial (¿?) podrían tener visos de veracidad. Por eso lo primero que hará el Juez instructor es llamar a declarar a los directores de los medios de comunicación que publicaron estas noticias para averiguar la veracidad de las mismas. Si nada sólido aportaran en sus declaraciones, no cabe excluir que se produzca el archivo sin llamar a declarar a la investigada. Todos somos y debemos ser iguales ante la Ley.

Luego de saberse la noticia (esperada ya por quienes no juegan a ser avestruces) se produjo la reacción de un hombre enamorado que, rasgándose las vestiduras, emitió por escrito su particular parecer sobre la cuestión. Y así anunció sin más que se retiraba del mundanal ruido durante cinco días (five long days’ blues), que se supone se le descontarán de su nómina, para meditar sobre el mundo y sus cosas y en aras a descubrir si valen la pena, o no, todos los esfuerzos que realiza en pro de sus semejantes.

Confieso que a mí lo que más me ha irritado ha sido ver cómo el meditador ha suplantado a su mujer organizándole su defensa a costa de la gobernanza de este país. ¿La considera débil y necesitada de protección masculina? ¿No quedamos en que el PSOE defiende de forma fiera la igualdad hombre-mujer-LGTBI? ¿No la cree suficientemente empoderada como para tener que actuar como un machista y acudir en su defensa?

Veamos, otra vez. Concretamente. Resulta que nadie ha atacado a su esposa de forma directa, nadie, a excepción de un medio de izquierda radical (Info libre) que difundió una noticia falsa sobre ella y por la cual se excusó. El resto son informaciones que no se han puesto en entredicho en su veracidad más allá de un escrito de la propia denunciada quejándose del tono de una noticia del «Confidencial» aunque no rebatiéndola. Si sus labores profesionales inducen a sospechas deben de ser investigadas. Nadie ha denunciado esas informaciones referidas a diversas subvenciones gubernamentales (que eran donadas por su propio marido, es decir con quien comparte compañía nocturna, familia y similares) o bien sobre su gestión como conseguidora (fund-raiser) para empresas de su amistad y/o simpatía que, a su vez, le pagaban sus sueldos.

Es sospechoso que todos los aspavientos políticos de estos últimos días, que todas las consigas esparcidas, que todos los bocadillos repartidos (Coros y Danzas revividos) y todas las histerias vividas en las aceras de Ferraz, coincidan en el tiempo y en el lugar con las nuevas aportaciones aparecidas sobre el caso Pegasus que nuestros amigos de la Grandeur (esos que siempre recordarán La 9 entrando en Paris) han aportado a la Justicia española. Amontonándose hay que sumar las nuevas revelaciones sobre el turbio caso Delcy (¿Dónde está Wally?) y las reacciones del delincuente reaccionario del otro lado de la frontera que ha vuelto a anunciar que le hará ‘mear sangre’. Más. A todo ello también habrá que añadirse los sufrimientos específicos por los casos Koldos y todas las peripecias de su móvil marroquí. Finalmente, y mientras surge la sospecha de que pudiera haber escondido algo más gordo y contundente que detonaría en los próximos días, Israel se la tiene jurada (ya sabemos por qué) y se la hará pagar específicamente porque esos no perdonan nunca. Y en esas estábamos cuando hoy ha anunciado que sigue y que exige el derecho a la impunidad. De hecho solo ha anunciado más crispación, más polarización y más ataques a la justicia y a la convivencia nacional. ¡Qué pena! ¡Ay, Pedro, Pedro, bona l’ has feta!

Notas:

1- Barcos en Mahón ¡Qué si no quieres arroz Catalina...! ¡Toma 12!

2- Las especificidades lingüísticas baleares deben de formar parte de la normalidad oficial de las islas. Sí o sí. No somos una colonia... ni la mayoría somos del IME.

3- Reial Acadèmia Balear de sa Llengo. ¡Uep!

4- Gran éxito: 110 personas asistieron a la reinauguración del Casino Mahonés. La nueva Junta es top.

5- Ayer comenzó en Houston la nueva gira de los Rolling Stones. 16 conciertos. Todo vendido.

6- Cuando en Inglaterra señalan ir a 30 km. en los polígonos o en las calles se refieren a millas, no a kilómetros.

7- Se aplazó la visita de la consellera de Presidència Sra. Estarellas y la reunión prevista con Iniciativa por Mahón.