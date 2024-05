El Primero de Mayo, Día del Trabajo que pasó a llamarse Día Internacional de los Trabajadores, siempre fue una fiesta rara (unir trabajo y fiesta es una extravagancia), con manifestaciones lúdicas para reivindicar el derecho de los trabajadores a salir en los telediarios agitando banderas, pero en los últimos tiempos, además de rara, ya no es lo que era. Porque el trabajo, más volátil, tampoco es lo que era, y a la falta de motivación se une cierta languidez reivindicativa. Se conmemoran las huelgas de Chicago en 1886 por la jornada laboral de ocho horas, violentamente reprimidas con miles de detenidos, procesados, heridos, despedidos y cinco ajusticiados en la horca. Si no recuerdo mal, tres periodistas y un tipógrafo, por cierto. El otro era carpintero. En fin, ya ven todo lo que ha tenido que pasar para que hoy sea fiesta, aunque bastante desganada, muy venida a menos. En EEUU y Gran Bretaña, por supuesto, no se celebra esta fecha internacional; celebran otras cosas, pero no el 1 de mayo. Hasta ahí podríamos llegar. Cesare Pavese, escritor turinés antifascista y suicida, hace casi un siglo que escribió los extraordinarios versos de su poemario Trabajar cansa, a los que rindo homenaje cada Día del Trabajo, y hoy añadiré que si trabajar siempre cansa, trabajar mucho cansa mucho más. Estamos bastante fatigados, y quizá eso influya en nuestra desgana reivindicativa. Por no hablar de lo poco que pintan hoy día los sindicatos.

Además, este año ha coincidido el amago de dimisión del presidente del Gobierno con esta fiesta popular de la izquierda, quitándole el poco protagonismo que le quedaba. Y sin duda se seguirá hablando de ese asunto, al amago más largo del mundo (y el más lento), que tras cinco días se quedó en nada. He leído miles de artículos sobre ese amago histórico, y quizá me quedan mil más, pero tengo el orgullo de no haber redactado ninguno. Carezco de talento para analizar expectativas y cosas que no han sucedido, y me alegro, porque vaya tabarra nos han dado. ¡Todo el mundo tenía opinión! Seguramente habría expuesto la mía, elogiosa si hubiese dimitido de verdad. Lástima de ocasión perdida; amagos no comento. Demasiado trabajo. Me canso mucho.