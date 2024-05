El otro día, creo que fue el sábado, me pararon por la calle un par de personas para comentar el artículo que escribí sobre lo que está ocurriendo con nuestro paisaje en cuanto al recorte de matas y demás que se lleva a cabo en el borde de caminos y carreteras y que está anulando por completo la visión de nuestro paisaje, así como cargándose las paredes secas.

No sé si recordaréis lo que allí comentaba, y es cierto... y si no, cogen el coche, o la moto o la bicicleta e id por cualquier carretera de nuestra isla, y constataréis que cada año vemos menos lo que hay más allá de las paredes secas, que también están ocultas, que delimitan las propiedades. Poco a poco las carreteras y caminos parecen más lúgubres... y me pregunto: ¿van a seguir cortando las matas y demás arbustos o árboles en corte vertical? Si la respuesta es afirmativa, pronto nuestros caminos y carreteras, en vez de ser abiertas al cielo y al paisaje serán túneles oscuros.

Me decía una de esas personas que yo tenía razón, pero que también era cierto que los propietarios de los llocs deberían «limpiar» sus bordes, es decir cortar o sacar de cuajo toda la vegetación que nace pegada a las paredes...

No sé cuál ha sido la razón real de la administración competente en actuar como actúan, es decir podando de esta manera tan absurda la vegetación que crece en los bordes de caminos y carreteras... porque la razón de que «así los pájaros cuando han de atravesar la carretera, deben elevar su vuelo y evitar que los maten», me parece alucinante... ¿salvar los pájaros (insisto en que se pregunten cuántos pájaros ha matado Ud. Conduciendo) frente a «cargarse» una de las características más interesantes de nuestra isla?

Sin olvidarnos que la construcción de la pared seca fue declarada, en 2018, patrimonio mundial de la humanidad, así que debe estar bajo la protección de la Unesco.

Y no solo se protege la pared seca, sino que lo que también conlleva este reconocimiento es proteger y apoyar la técnica de construcción que corre el riesgo de desaparecer.

La pared seca, patrimonio cultural inmaterial de Menorca, es uno de los elementos más característicos de nuestra isla, tenemos más de 11.000km de ella es decir más de la mitad de lo que mide la famosa muralla china... para que os hagáis una idea, si juntamos todas las paredes en línea podríamos hacer un muro desde España hasta Japón... ¿no está mal vedad?.

Si se tuviera que construir ahora esta cantidad de pared seca, se ha calculado que el valor de este patrimonio sería de unos 770 millones de euros.

«El arte de los muros de piedra seca se refiere al conocimiento relacionado con la fabricación de construcciones de piedra al apilar piedras unas sobre otras sin utilizar ningún otro material, excepto el suelo, a veces seco. Es una técnica utilizada desde la prehistoria que ejemplariza una relación armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza».

«Es una tradición viva que proporciona a todos sus profesionales un fuerte sentido de identidad, jugando un papel fundamental en la creación y mantenimiento del entorno vital».

Estas palabras, entrecomilladas, fueron dichas por el comité internacional en la valoración que hicieron en su día para declarar a la pared seca patrimonio de la humanidad.

¿Qué diría este comité internacional, si ahora, se paseara por nuestros caminos?

¿Seguiría siendo declarado patrimonio de la humanidad?

Algo habremos de hacer.