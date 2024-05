Mi intención no es discutir con nadie, y menos criticar a quienes están de acuerdo en que se ponga una multa a los usuarios de la sanidad pública que no se presentan a la visita médica que tienen concertada. Pero ni todo es blanco ni tampoco negro, siempre hay un gris por en medio que debería ser valorado. Por lo visto el «departamento de ausencias» jamás se ha preguntado por el motivo de la «negligencia», en que el hospital también falla y de ahí mi descontento.

Por vía telefónica, una voz sin identificar me recordó que día tal a tal hora debe presentarme a la consulta del doctor ¿...? En Can Mateu, como siempre. Tomé buena nota, dejándola en la puerta de la nevera, aunque no se me iba a olvidar, ya que la esperaba desde hacía tres meses cuando para mí venía a ser urgente. Por supuesto podía acudir a urgencias, mas opté por no hacerlo, ya que no estoy de acuerdo, por motivos que no vienen al caso, por supuesto sería interesante relatarlo por ser coincidente con varios usuarios de aquel departamento. Y sí felicitar a los médicos que demuestran su profesionalidad y humanidad, detalle que los pacientes agradecen.

Llegó la fecha tan anhelada, a las 12 horas debería estar en la consulta. Después de pasar una mala noche, con fuertes dolores y escasa movilidad, ante la imposibilidad de poder acudir, llamé avisando, tal cual he hecho siempre que ha llegado el caso, de mi falta de asistencia a la cita y explicándole el motivo. La recepcionista muy amablemente me deseó un pronto restablecimiento diciéndome que no me preocupara, ella misma se encargaría de informarles y no perdería el turno ya que muy pronto se pondrían en contacto conmigo.

Pasaron días, semanas y meses y cuando iba a cumplirse el tercer mes recibí la nueva cita. Durante este largo periodo de tiempo acudí en varias ocasiones a la ventanilla de nuestro hospital, donde me enteré de que ni tan siquiera me encontraba en la lista de espera.

Este detalle me ha sucedido en varias ocasiones, preguntándome: ¿dónde debe dirigirse el paciente para ser atendido con la prontitud lógica?

En definitiva, anulé una cita cuando me di cuenta de que no podría acudir y me volvieron a citar más de tres meses después. No tiene demasiado sentido que las cosas funcionen así. Creo que, pese a actuar de forma correcta, yo ya he pagado la multa.