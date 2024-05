29-4-24

¿Tahúr, esposo herido, estratega político? Las interpretaciones sobre la performance presidencial son libres, pero me da la impresión de que, en esta ocasión, el factor humano ha tenido un papel no desdeñable, sin descartar cualquiera de los demás, como su acreditado tacticismo de «tahúr del Mississippi», que diría Alfonso Guerra. Ni siquiera los detractores más encarnizados de Pedro Sánchez podrán negar que el presidente ha sufrido desde su llegada al poder un acoso insólito con ribetes de cacería, en el que ni una cruel pandemia, ni la guerra de Ucrania, ni la erupción de un volcán, ni la crisis económica subsiguiente detuvieron las andanadas de una oposición desaforada, que acabaron quebrando la línea de resistencia del resiliente en jefe…

30-IV-24

Visto lo visto y, sin desdeñar el factor humano, como apuntaba ayer, me da la impresión de que el presidente Sánchez ha vuelto a hacer una de las suyas oficiando de prestidigitador capaz de enardecer a sus huestes y sacudir las encuestas en la inminencia de las elecciones catalanas y europeas, mientras cicatrizaba sus (¿dudosas?) heridas sentimentales y escenificaba su vuelta al primer plano de la política «hasta que los votantes quieran». Sánchez habemus. Lo que no acierto a vislumbrar es si el presidente logrará revertir de alguna manera la corriente de animadversión que lo envuelve hasta niveles aceptables que permitan un normal ejercicio de la política. Lo dudo.

1-V-24

El fallecimiento del escritor Paul Auster empaña el luminoso día que pasamos en Es Migjorn Gran, como marca la tradición instaurada hace lustros. Arroz y tordos a la exquisita manera de Sito el Grande, emperador sempiterno de la villa junto a la primera dama Paca, la habitual representación ciutadallenca, con Nina, Bep y Roser y el toque de clase alaiorenca de Ponç…

Pero volviendo a Auster, comentamos con el poeta su ingente obra, iniciada fundamentalmente con la inquietante «Trilogía de Nueva York» y culminada con su última novela, escrita estando ya muy enfermo, «Baumgartner», que ha sido mi compra de Sant Jordi. No faltaron en la obra de Auster una brillante incursión en el cine a través de «Smoke», con Harvey Keitel, y en el mundo del ensayo con «La llama inmortal de Stephen Crane». Auster fue el escritor anti best seller por excelencia. Sus libros no se leen de un tirón, como suele decirse, sino con una larga, laboriosa y deliciosa degustación, y casi siempre inciden en el aspecto azaroso de nuestra existencia: «Me he pasado la vida entablando conversación con gente que nunca he visto, con personas que jamás conoceré, y así espero seguir hasta el día que exhale mi último aliento», decía no hace mucho.

Seguirás siempre vivo para nosotros, tus lectores, Paul.

3-V-24 viernes

Estelar presencia en el Ateneo de Manuel Valls, ex primer ministro de Francia con su nuevo libro, presentado por la no menos popular diputada Cayetana Álvarez de Toledo, ambos de verbo fácil y afilado (especialmente la diputada a quien, sin embargo, solo se le escapó un exabrupto, dedicado a la anterior alcaldesa de Barcelona). Caras largas en el ambiente más progresista del Ateneo y entusiasmo en el ámbito conservador, aunque sin crispaciones ajenas al espíritu ateneísta. Disquisiciones más o menos bizantinas sobre si lo de Gaza es guerra o genocidio, ¿qué más les dará a las víctimas?, ¡Ah! Y sobre la mesa, la perentoriedad de aumentar el gasto en seguridad porque Europa ya está en guerra, recalcó Valls.

7-V-24 martes

«¿Y el Madrid de nuevo campeón de Europa?» se preguntaba un abuelete en un popular anuncio televisivo. Escribo un día antes del decisivo partido contra el Bayern de Munich, con resignación y, debo reconocerlo, y con cierta admiración: Florentino es más listo y competente que Bertomeu y Laporta juntos, fichan mejor -jóvenes de gran calidad y proyección en vez saldos y mediocridades como otros- y tienen una fortaleza psicológica que no se las saltan tres guardiolas.

8-V-24, miércoles

Se me acaba el espacio, lo que me facilita esquivar asuntos polémicos o disruptivos que se dice ahora, y que quedan para otro día, como por ejemplo la decisión del ministro de Cultura Urtasun de cancelar el Premio Nacional de Tauromaquia por «la tortura animal», o el demoledor informe de los consultores de la ONU sobre las medidas de algunos gobiernos autonómicos españoles, regentados por el PP y Vox, que cuestionan (y tergiversan) la Ley de Memoria Democrática; o los avatares de la «máquina del fango» que acaba de reactivar el tosco ministro de Transportes Oscar Puente, creando un innecesario conflicto diplomático con Argentina…

9-V-24 jueves

Carta de Florentino Pérez a los incrédulos: «Ho tornarem a fer».