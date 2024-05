Sabien que l’ONU, l’Organització de Nacions Unides, neix després de la Segona Guerra Mundial, l’Holocaust i les bombes nuclears sobre Hiroshima i Nagasaki, per evitar que fets tràgics com aquests es repeteixin? Saben que actualment en tot el món hi ha unes 12.000 ogives nuclears, la meitat aproximadament en mans de Rússia i l’altra meitat en mans dels països de l’OTAN? Saben que el poder de destrucció mútua és enorme, infernal, ens podem exterminar amb l’arsenal actual vàries vegades, i per aquest motiu es diu que cap boig el farà servir mai?

Rep el simpàtic nom de dissuasió nuclear. Saben però que l’OMS ha declarat que l’amenaça nuclear és el perill immediat més gran per la humanitat? I què molts passem pena davant l’escalada militar i les notícies sobre exercicis nuclears? Motiu pel qual la ciutadania ha posat en marxa de nou la plataforma Menorca per la Pau Fruit de molts esforços diplomàtics durant anys per contenir aquesta bogeria nuclear, en el 1968 pràcticament tots els països del món van signar els Tractat de No Proliferació Nuclear, a fi de posar fi a aquesta escalada nuclear i al seu desmantellament i a poder ser al desarmament total sota control internacional. No està malament, veritat? Doncs sabien que 50 anys més tard estem igual i la societat civil va impulsar una Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears que va rebre el premi Nobel de la Pau en el 2017? Motiu d’esperança, és sempre la bona gent d’aquest món els què alcen la veu per reclamar la Pau. Som-hi tothom.